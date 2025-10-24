No se vio en TV: la potente pelea entre jugadores que también marcó el U de Chile vs. Lanús

pelea u de chile vs lanús.

Por: Fabián Marambio

La primera semifinal de Copa Sudamericana de U de Chile vs. Lanús tuvo realmente de todo. Incidentes en la previa, remontadas, cobros polémicos e incluso disputas entre los jugadores. Es justamente en este último punto que miembros de ambos planteles se enfrascaron en un cruce que no captó la TV.

Todo sucedió cuando el partido ya terminaba, instancia en la que los ánimos estaban completamente caldeados por el polémico penal cobrado a favor de los azules. ¿Los protagonistas? Lautaro Acosta y Cristopher Toselli, quienes estuvieron a punto de irse a las manos.

La fuerte pelea que no se vio en el U de Chile vs. Lanús

Según información revelada por RedGol, el jugador argentino estuvo calentando al banco de suplentes de la U durante gran parte del compromiso. Sin embargo, llegó un punto en que colmó la paciencia del arquero azul, quien le gritó "cierra el or..."

Tras la respuesta de Toselli se armó el altercado y se acercaron para encararse, momento en el que tuvieron que intervenir terceros para que no pasara a mayores. Es más, después del altercado, tanto Marcelo Díaz como Gustavo Álvarez se acercaron para conversar y tranquilizar a Acosta.

Así las cosas, el caldeado partido entre azules y granates dejó un empate 2-2 que mantiene abierta la llave. Ahora ambos equipos deberán medirse en Argentina el próximo 30 de octubre, cuando disputen la vuelta en territorio de Lanús.

