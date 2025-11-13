¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio

La familia Ugalde Cruz-Coke—encabezada por los dos integrantes que hoy enfrentan cargos como imputados por el triple homicidio de sus parientes— rompió finalmente el silencio a través de una declaración pública.

La justicia indaga a Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke por el crimen de Eduardo Cruz-Coke, hermano de Trinidad, así como de los dos hijos del fallecido, ocurrido en La Reina. La principal hipótesis apunta a un conflicto por herencias. Hasta ahora, lo único que se conocía era el contenido filtrado de sus declaraciones en la investigación del brutal asesinato.

Declaraciones de la familia Ugalde Cruz-Coke

A través del comunicado, la familia expresó su pesar por los hechos y enfatizó creer “firmemente” en la inocencia de Jorge Ugalde y su esposa. “Lamentamos profundamente la muerte de nuestro hermano y tío, y de nuestros primos y sobrinos. Como familia estamos consternados y adoloridos por lo ocurrido, y estamos viviendo un duelo muy profundo”, comenzaron diciendo.

“Acompañamos y apoyamos a nuestros familiares que están siendo investigados y creemos firmemente en su inocencia”, agregaron. Y no solo eso, sino que también advirtieron que tomarán acciones judiciales una vez que el caso sea resuelto.

“Desde el primer momento, hemos estado colaborando con la justicia para esclarecer cuanto antes estos hechos horribles. Una vez que la justicia haga su trabajo y se conozca toda la verdad, se tomarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables”, concluyó el escrito de la familia Ugalde Cruz-Coke.

Recordemos que Jorge Ugalde se mantiene en prisión preventiva tras ser formalizado por el triple homicidio. En tanto, Trinidad Cruz-Coke figura como imputada, pero no ha sido detenida ni presentada ante los tribunales.