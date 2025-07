Familia de conserje agredido por Martín de los Santos expone principal temor ante captura del acusado

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana la familia del conserje Guillermo Oyarzún expresó el principal temor que tendrían ante las maniobras que podría realizar Martín de los Santos Lehmann tras ser capturado en Brasil. En concreto el hijo de la víctima, Héctor contó algunos detalles desconocidos hasta ahora sobre el caso.

Específicamente Héctor reveló un fuerte insulto que de los Santos le envió a través de Instagram, poco más de un día antes de ser detenido en Brasil.“Perkin ctm”, se lee en el mensaje que le dejó el asesor inmobiliario, a las 4:16 de la madrugada del martes recién pasado a pesar de que ha mencionado que quiere "paz".

¿Qué dijo el hijo del conserje agredido?

Héctor vio el mensaje al día siguiente. “Me fijé en el Instagram el mensaje que tenía, pero no lo pesqué. No me dan ganas de contestarle cosas a él, así que fue solamente un mensaje y lo dejé ahí, se lo compartí a la abogada“, explicó en el matinal de Chilevisión. De los Santos también intentó contactarlo mediante una llamada a través de la misma red social, aunque Héctor no respondió.

El hombre de 32 años fue detenido la tarde del miércoles en la ciudad de Cuiabá, en el interior de Brasil, y permanecerá bajo custodia de la policía local mientras se resuelve su proceso de extradición en Chile. El hijo del conserje también manifestó su preocupación por una o más fotos que De los Santos tendría de la casa de sus papás.

Fue el mismo imputado quien, estando prófugo, publicó en redes sociales que una persona cercana a él llegó hasta el domicilio de Oyarzún buscando negociar: “Conversaron directamente y sí hubo una instancia de diálogo en privado“. La familia de la víctima lo desmintió y aseguró que aquella persona solo estuvo afuera, pero Martín insistía: “No es una mentira, no es un invento. Fue un intento de resolver esto con respeto y de forma humana“, aseguraba.

