Expresidente de Independiente calienta la vuelta ante la U con feroz ninguneo: "Un equipo chiquitito"

Continúan los ecos tras la victoria de Universidad de Chile ante Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y es que ahora fue Andrés Ducatenzeiler, expresidente del 'Rojo', quien se burló de la U y aseguró que en la vuelta los argentinos lo darán vuelta sin mayores problemas.

Fue en su canal de YouTube que el trasandino no titubeó: "Es probable que el miércoles que viene, cuando haga el análisis de la revancha, la gente haya aplaudido a (Facundo) Zabala, que (Julio) Vaccari esté diciendo que la mística del (estadio) Libertadores de América nos hizo clasificar, que el relator y el comentarista empiecen a hablar del 'Rey de Copas'".

Tras ello, el otrora mandamás del cuadro de Avellaneda sacó su lado más picante y repasó sin filtro al Romántico Viajero, al cual no respeta ni un poco: "¿Por qué? Porque hoy jugamos contra un equipo chiquitito, Universidad de Chile en la historia del fútbol chileno es esto (realiza gesto de pequeñez con los dedos)".

"A los cinco minutos ya se veía que la defensa de Universidad de Chile era un desastre, pero el técnico (Vaccari) es tan malo que cuando Independiente sorprende presionando bien alto, como hizo con River, hasta que la U se dio cuenta que jugando por abajo sobrepasaba esa presión y parecía que podía llegar al gol", lanzó.

"El técnico no se dio cuenta, el nuestro no, el técnico de la dirigencia, mío no es, el técnico de esta dirigencia no se dio cuenta, entonces le dio la posibilidad de emparejar un partido a Universidad de Chile, que lo único que hizo fue patear desde afuera del área una masita y meter un gol", remató Ducatenzeiler.

