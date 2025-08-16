Expresidente de Independiente calienta la vuelta ante la U con feroz ninguneo: "Un equipo chiquitito"

Andrés Ducatenzeiler U de Chile vs Independiente

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Jorge Almirón Colo Colo

"Hay acuerdo": Jorge Almirón deja Colo Colo tras escandalosa goleada de la UC
Romai Ugarte Colo Colo vs Universidad Católica

"Muertos vivientes": Romai Ugarte liquida a Colo Colo con fuerte dedicatoria a Fernando de Paul
Jorge Almirón Colo Colo

¿Fin del ciclo?: Jorge Almirón pone fecha para su inminente salida de Colo Colo
fuga de asesino de cabo Florido

"Si me llego a encontrar con él…": El sentido mensaje de padre de cabo Florido tras fuga de asesino de su hijo
Antofagasta

¡Unidos contra las tomas! Vecinos de Antofagasta se organizan para defender sus terrenos
Lucas Cepeda Colo Colo

¡Ya es un hecho!: Filtran los millones que Atalanta pagará a Colo Colo por Lucas Cepeda
Franco Parisi

¡Le enrostró historial de deudas! Savka Pollak cuestionó apoyo ciudadano a Franco Parisi
reos

Gobierno se pronunció tras fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso: Apuntan a serie de fallos
abogado

¿Héroe sin capa? Abogado viral se sinceró y defendió el por qué da consejos sobre deudas
vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo

Continúan los ecos tras la victoria de Universidad de Chile ante Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y es que ahora fue Andrés Ducatenzeiler, expresidente del 'Rojo', quien se burló de la U y aseguró que en la vuelta los argentinos lo darán vuelta sin mayores problemas.

Fue en su canal de YouTube que el trasandino no titubeó: "Es probable que el miércoles que viene, cuando haga el análisis de la revancha, la gente haya aplaudido a (Facundo) Zabala, que (Julio) Vaccari esté diciendo que la mística del (estadio) Libertadores de América nos hizo clasificar, que el relator y el comentarista empiecen a hablar del 'Rey de Copas'".

Tras ello, el otrora mandamás del cuadro de Avellaneda sacó su lado más picante y repasó sin filtro al Romántico Viajero, al cual no respeta ni un poco: "¿Por qué? Porque hoy jugamos contra un equipo chiquitito, Universidad de Chile en la historia del fútbol chileno es esto (realiza gesto de pequeñez con los dedos)".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"A los cinco minutos ya se veía que la defensa de Universidad de Chile era un desastre, pero el técnico (Vaccari) es tan malo que cuando Independiente sorprende presionando bien alto, como hizo con River, hasta que la U se dio cuenta que jugando por abajo sobrepasaba esa presión y parecía que podía llegar al gol", lanzó.

"El técnico no se dio cuenta, el nuestro no, el técnico de la dirigencia, mío no es, el técnico de esta dirigencia no se dio cuenta, entonces le dio la posibilidad de emparejar un partido a Universidad de Chile, que lo único que hizo fue patear desde afuera del área una masita y meter un gol", remató Ducatenzeiler.

Te puede interesar: Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"

NOTAS DESTACADAS

Jorge Almirón Colo Colo

"Hay acuerdo": Jorge Almirón deja Colo Colo tras escandalosa goleada de la UC
Romai Ugarte Colo Colo vs Universidad Católica

"Muertos vivientes": Romai Ugarte liquida a Colo Colo con fuerte dedicatoria a Fernando de Paul
Jorge Almirón Colo Colo

¿Fin del ciclo?: Jorge Almirón pone fecha para su inminente salida de Colo Colo
fuga de asesino de cabo Florido

"Si me llego a encontrar con él…": El sentido mensaje de padre de cabo Florido tras fuga de asesino de su hijo
Antofagasta

¡Unidos contra las tomas! Vecinos de Antofagasta se organizan para defender sus terrenos
Lucas Cepeda Colo Colo

¡Ya es un hecho!: Filtran los millones que Atalanta pagará a Colo Colo por Lucas Cepeda
Franco Parisi

¡Le enrostró historial de deudas! Savka Pollak cuestionó apoyo ciudadano a Franco Parisi
reos

Gobierno se pronunció tras fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso: Apuntan a serie de fallos
abogado

¿Héroe sin capa? Abogado viral se sinceró y defendió el por qué da consejos sobre deudas
vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo
colo colo

¿Falta autocrítica? Esteban Pavez califica de injustas las críticas por su rendimiento en Colo Colo
lucas cepeda colo colo

¿Se queda en los albos? La verdad sobre la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo a la Serie A
Jeannette Jara

“La gente no tenía plata”: Jeannette Jara responde con todo a cuestionamientos sobre retiros de la AFP
colo colo hinchas

¡No se detuvieron en las críticas! Garra Blanca boicotea arengado de Colo Colo
Jorge Almirón Colo Colo

¡Sigue la polémica! Gobierno advierte a Colo Colo por amenazas a Jorge Almirón
encerrona

“Estoy cagada”: Conocida productora televisiva relató momentos de terror tras sufrir encerrona
Jorge Almirón Colo Colo

¡Le llovieron las críticas! El insólito cambio que prepara Jorge Almirón en la formación de Colo Colo
Johannes Kaiser

Tras inscribir su candidatura: El descargo de Johannes Kaiser frente a bajas cifras en las encuestas
Santiago

Encontraron gallinas torturadas: Denuncian espeluznante caso de “brujería” cada luna llena en Santiago
cristóbal campos

Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"