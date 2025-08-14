Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"

Por: Catalina Abarca

Cristóbal Campos, exarquero de Universidad de Chile, vivió uno de los capítulos más oscuros de su vida el año pasado, cuando sufrió un accidente automovilístico que, según reconoció más tarde, fue un intento de quitarse la vida.

Aunque ha regresado a las canchas en partidos amistosos y ha recibido homenajes por parte del club azul, el portero no olvida el duro camino que atravesó. Este viernes a las 22:30 horas, en Podemos hablar de CHV, contará detalles inéditos de los motivos que lo llevaron a tocar fondo.

“Como su ex pareja, Carolina Ili lo llevó a una profunda depresión e intentar quitarse la vida, en un acto de infidelidad que presenció en el lugar de los hechos en 2022″, adelantó el periodista y creador de contenido Rocky Quiroga, quien dio la primicia en redes sociales.

El comunicador también reveló que Campos abordará otros episodios dolorosos, como los dineros no devueltos por parte de Cristián Ili, ex suegro”. “Además, las infidelidades en más de una ocasión, también en ambiente futbolístico que involucran a jugador de Colo Colo“, agregó Quiroga, en lo que promete ser una de las entrevistas más intensas y reveladoras del año para el arquero azul.

El accidente que marcó un antes y un después para Cristóbal Campos

El 2 de septiembre de 2024, Cristóbal Campos sufrió un grave accidente automovilístico en la Ruta 78, a la altura de Malloco, mientras regresaba desde un partido con San Antonio Unido. Su camioneta volcó tras perder el control y estrellarse contra la barrera de contención.

Meses después, en una entrevista con TNT Sports Íntimo, Campos hizo una revelación potente: confesó que el accidente fue un intento de suicidio, producto de una profunda depresión que arrastraba desde 2022.

Atenté contra mi vida… no era la primera vez que lo hacía”, contó sin rodeos, y explicó que atravesaba cambios emocionales complejos unidos a su vida profesional y personal, los cuales terminó traduciendo en ese trágico episodio.

