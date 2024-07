"Aterrador audio": exponen la insólita reacción de testigos tras la desaparición de María Elcira

Natalia Hernández, nieta de María Elcira Contreras, compartió un inédito audio del caso el cual grabó y el envió su suegra, la última persona que vio con vida a la adulta mayor desaparecida en el Fundo Las Tórtolas de Limache. Recordemos que María lleva más de dos meses desaparecida y no se han encontrado pruebas concretas sobre su paradero.

“Este testimonio siempre lo hemos sabido, pero no lo hemos querido dar para no exponer a otra persona. No he querido ser irresponable en ese sentido” señaló la joven en el matinal Mucho Gusto, en donde se reprodujo el registro sin cortes ni ediciones. En la grabación la mujer apuntó en contra de unas personas sentadas en una mesa cercana.

¿Qué se escucha en el audio?

“Desde que se perdió la abuelita, nosotros nos levantamos con mi mamita y nos fuimos al baño. En eso llegó tu abuelita, con la Carla y las niñitas. En el baño había dos WC. Uno estaba desocupado, entró la Carlita y quedó tu abuelita conmigo. Yo hice salir a mi mamá y, cuando estaba con la mamá, la abuelita nos comentó que la puerta se trababa al salir por el baño” comenzó diciendo la mujer en el audio.

Quien luego añadió. “Nosotros salimos con mi mamá, dejé la puerta junta, estuve pendiente de que nadie la cerrara porque estaba la abuelita y alguien de la mesa de al lado se paró y cerró la puerta. En eso yo me paré a abrirla, y en eso tu mamita dijo ‘la abuelita no ha llegado, está en el baño’, y de ahí ella salió a verla al baño y cuando sale dice ‘la abuelita no está’. Nosotros nos levantamos todos de inmediato y salimos a buscarla”.

“Cuando yo iba saliendo del baño hacia el estacionamiento pasó como un auto hacia abajo. No sé si un auto o una camioneta, pero yo vi que algo bajó rápido. Nosotros estuvimos hasta como las 20:00 horas, salimos todos a mirar a diferentes partes, no anduvimos en grupo, y lo que a mí me extraña es que haya desaparecido” complementó.

Finalmente, en la parte más impactante del audio la mujer aseguró que “mi hermano me comentó de que la gente que estaba en la mesa de al lado, del frente, como que están involucrados, porque ellos se fueron muy rápido, ni siquiera se quedaron a preguntar qué es lo que nos pasaba. Se fueron súper rápido”.

