Ex U de Chile barre el piso con Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece: "Salen mal de todos lados"

Semana especial para el fútbol de nuestro país, y es que ayer viernes 4 de julio se cumplieron 10 años de que Chile levantara aquella memorable Copa América 2015, y en el marco de las conmemoraciones, un exjugador de La Roja y la U cargó sin piedad en contra del técnico Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece.

Como bien es sabido, el DT que marcó época en Universidad de Chile y la Selección Chilena dejó el banco nacional tras un mediático enfrentamiento con la ANFP por temas económicos, y si la imagen del casildense ya había quedado por los suelos, el relato de uno de sus exdirigidos lo pone una vez más en tela de juicio.

Se trata de Marcos González, exdefensor azul que en el programa El Almanaque de Florete acusó un enorme cambio en Sampaoli tras su salto del CDA a Juan Pinto Durán: "Se transformó, tuvo una metamorfosis rara. En la U era muy gente, muy persona, muy cercano a los jugadores, y después en la Selección Chilena se apartó".

"Él cambió como persona, eso le termina pasando la cuenta como entrenador y después no le fue bien. No sé si es arrogancia, pero se transformó. En la U conversábamos mucho y después en La Roja nada. No sé qué cambió en él", lanzó el campeón de la Copa Sudamericana 2011 junto al estratega trasandino.

Y para finalizar, González fue enfático en que Sampaoli y Sebastián Beccacece, su exayudante técnico, concluían de mala manera sus procesos solo por culpa de ellos mismos: "¿Será la personalidad de ellos? Ellos salen mal de todos lados. ¿Será que quieren ser protagonistas ellos y no la selección o el club que dirigen?".

