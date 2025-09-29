¿Quién lidera y quien acecha? Encuesta Cadem perfila nuevo escenario político en la carrera presidencial

La más reciente entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a septiembre de 2025, reveló este domingo que Jeannette Jara mantiene el primer lugar en las preferencias para la primera vuelta con un 26%. En tanto, José Antonio Kast se ubica en el segundo puesto con un 23%, lo que representa una baja de un punto porcentual.

Más rezagados aparecen otros nombres de la contienda: Evelyn Matthei alcanza un 17% de respaldo, con un alza de un punto, mientras que Johannes Kaiser logra un 11%, dos puntos más que en la medición anterior. En tanto, Franco Parisi desciende a un 9% tras perder dos puntos, seguido por Harold Mayne-Nicholls con un 5%.

Y bastante más abajo, figuran Marco Enríquez-Ominami con apenas un 1% y Eduardo Artés con 0% tras retroceder un punto. Finalmente, un 8% de los encuestados declaró que no votaría, no tiene una decisión tomada o prefirió no responder.

En cuanto a las proyecciones sobre quién llegará a La Moneda, un 39% de los encuestados estima que José Antonio Kast se impondrá en la elección presidencial, cifra que representa un aumento de dos puntos. Jeannette Jara aparece en segundo lugar con un 31%, también con un alza de dos puntos, aunque aún a ocho puntos de distancia del republicano.

¿Qué opina la gente de la candidatura de Bachelet a la ONU?

El estudio de Cadem también abordó la posible designación de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas. Un 57% de los consultados señaló que dicho nombramiento representaría un motivo de orgullo nacional. En la misma línea, un 54% considera que los aspirantes presidenciales de la oposición debiesen respaldar su candidatura al organismo internacional.

Por otra parte, la encuesta reflejó una fuerte preocupación por los conflictos internacionales. Un 94% de los entrevistados estima que la comunidad global debería intervenir de manera inmediata para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras que un 86% plantea lo mismo respecto a la situación en Gaza. Asimismo, tres de cada cuatro encuestados respaldan la presencia militar de Estados Unidos en las costas de Venezuela.

En relación con la agenda presidencial, un 79% de los consultados señaló haber estado al tanto de la reciente gira del presidente Gabriel Boric a Nueva York. De ese grupo, un 48% valoró de manera favorable su participación. En cuanto a la evaluación de su gestión, el Mandatario alcanzó un 34% de aprobación —tres puntos más que en la medición anterior—, mientras que su desaprobación descendió a un 60%.