¡Conmovió al hincha!: El repentino despido que sacude a Colo Colo en plena crisis

Parece ser que la nube negra en los cielos del Estadio Monumental está lejos de irse, y es que ahora un repentido despido en Colo Colo sacudió al plantel y conmovió a los hinchas del Cacique, quienes a través de redes sociales le hicieron sentir todo su cariño a un rostro que ya no pertenece más a la institución alba.

Se trata de Francisco Paredes, quien conquistó a los fanáticos por su trabajo como encargado de la producción del Lado B, segmento en los canales oficiales del 'popular' que la rompió principalmente en 2024 documentando cómo se vivió en la interna la exitosa campaña que culminó con la obtención del Campeonato Nacional.

"Hoy, después de tres años, se termina mi paso por Colo Colo. Gracias infinitas a quienes fueron parte de esta aventura", publicó el filmmaker en su cuenta de Instagram, explicando también por qué fue desvinculado: "Como institución no estamos en el mejor momento, y es por eso que esta decidió prescindir de mis servicios".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Algo que aprendí en este período es que hay que cantar con más fuerza si vamos perdiendo, y me voy cantando así. Espero haber dejado mi granito de arena y mi pequeño aporte a tan lindo club, el Lado B me acercó y me permitió documentar momentos únicos que los llevo para siempre conmigo", profundizó en el escrito.

Y para finalizar, luego del sinnúmero de reacciones que tuvo su publicación, Paredes descartó en un video estar molesto con la situación: "Se entiende el contexto, me voy en buena onda con todos. Me despedí del equipo y fue muy especial. Todo lo que hice fue un trabajo con mucha pasión. Nos vemos en alguna otra cancha".

Te puede interesar: ¡Para preocuparse!: Acusan que seis jugadores de Colo Colo tienen sobrepeso