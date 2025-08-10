DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."

Julio Vaccari vs U de Chile

Por: Kevin Vejar

Tras golear por 4-1 a Unión Española, la U ya se prepara para uno de sus partidos más importantes del año: los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente de Avellaneda, y en la antesala de este encuentro, Julio Vaccari, DT de los trasandinos, le dejó una potente advertencia al Romántico Viajero.

Fue tras igualar sin goles ante River Plate por el torneo argentino que el estratega atendió a los medios, donde le bajó el perfil al momento que atraviesa su equipo: "La misma fuerza que el primer día, muchísimas ganas y determinación, yo soy un convencido de los proyectos, un convencido de los tiempos".

"Creo que las cosas buenas vienen con el tiempo y construcción, este equipo está en el primer paso de esta construcción, la mayoría de los futbolistas no tiene mucho tiempo de trabajo con nosotros", profundizó, para luego referirse al compromiso contra Universidad de Chile, al cual aparentemente llega muy confiado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"El tiempo es el que construye, el trabajo es el que construye y este equipo va por buen camino, un muy buen camino. Siempre digo lo mismo, Independiente tiene la obligación de hacer lo que hizo hoy todos los partidos, entrar a un campo de juego, plantarse con determinación y decisión para ir a buscar el resultado", lanzó sin titubeos.

"Después esto es un deporte, donde se gana, se pierde o se empata, para mí la obligación de la institución tiene que ser esa", insistió Vaccari sobre el mano a mano contra los dirigidos de Gustavo Álvarez, duelo programado para este miércoles 13 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

