Médico ecuatoriano queda al descubierto: conocido doctor revela detalles que no serían consistentes en caso Francisco Albornoz

Gran revuelo ha generado durante las últimas horas las declaraciones de Christian González, médico ecuatoriano en prisión preventiva por el caso Francisco Albornoz, joven que fue aparentemente asesinado tras compartir en un departamento con González y un chef llamado José Miguel Baeza, a quienes conoció en una aplicación de citas. En el matinal Tu Día, su colega el doctor Sebastián Ugarte señaló las inconsistencias que escuchó en su relato.

Cabe señalar que González culpó al chef de lo ocurrido y señaló que en la "junta" habría existido un consumo exagerado de drogas, ante lo que Francisco habría sufrido una sobredosis que le produjo convulsiones a la víctima. El médico además aseguró que si bien él quería brindar ayuda, el chef no se lo permitió.

¿Qué dijo el colega de González sobre inconsistencias en el caso Albornoz?

“Yo lo vi convulsionar un poco en la cama. Le dije a Kai que llamara a la ambulancia, pero él decía que no debía estar acá. Yo le insistí que llamara a la ambulancia”, detalló en su testimonio el acusado, agregando que habría intentado realizar maniobras de reanimación pulmonar a la víctima durante 30 minutos.

Luego de escuchar esta parte del relato, el doctor Sebastián Ugarte afirmó que “esto no cuadra. Hay un detalle práctico, cuando uno ve a una persona desvanecida, inconsciente, que podría estar muerta o con una parada cardíaca, hay que ver si responde o no, si respira o no, si esto es negativo, antes de usar las maniobras, que él dice (que fueron) 30 minutos de maniobras, debe pedir ayuda”.

“No pedir ayuda y empezar a hacer masajes con presiones torácicas, sin recurrir a un desfibrilador o un tubo, sin pedir ayuda a nadie, se está saltando algo. Hay algo inconsistente“, añadió. El especialista el matinal también explicó que un médico “no puede tener una actitud pasiva” si ve a alguien convulsionando, ya que “debe ponerlo en una posición para que no se haga daño. Si uno es médico, se hace cargo de la situación, se supone que es la persona más entrenada para esto. Hay, por lo menos, dos inconsistencias”.

