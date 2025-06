¿Cristina Kirchner a prisión? Suprema de Argentina toma decisión clave contra la expresidenta

Durante la jornada la Corte Suprema de Argentina tomó una drástica medida en contra de Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina acusada de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En concreto se confirmó el fallo que condena a la política a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Tras su última apelación, ahora el caso será definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Cabe mencionar que la decisión de la justicia generó una inmediata reacción en las calles por parte de gremios y agrupaciones kirchneristas. Con pancartas, banderas y neumáticos encendidos, trabajadores del Sindicato de Mecánicos (SMATA) junto a militantes del Movimiento Evita realizaron masivos cortes en las principales autopistas de Buenos Aires, entre ellas la Panamericana, la Ricchieri y la Buenos Aires–La Plata.

¿Realmente podría ir a la cárcel Cristina Kirchner?

Con 72 años, Cristina Kirchner tiene la posibilidad de pedir prisión domiciliaria, aunque será el tribunal de ejecución quien tenga la última palabra. La condena, además, echa por tierra sus planes de competir como diputada provincial en los comicios del 7 de septiembre, al quedar inhabilitada de forma permanente para ocupar cargos públicos.

Recordemos que en abril del año pasado la Cámara Federal poscribió a Cristina Kirchner y ratificó su condena en la causa Vialidad fueron a favor y en contra, sin muchos matices. En ese entonces el presidente del país vecino calificó a la exmandataria como “culpable de actos de corrupción” y se jactó de la influencia de su Gobierno en la Justicia.

“En el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente”, escribió el jefe de Estado minutos después de que se confirmar la sentencia. Milei publicó dos posteos en la red X, uno resaltando la frase “Todo llega” con la palabra “Fin” y el otro recordando que “en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción. Fin. VLLC !!”, celebró el presidente. Por ahora no ha emitido declaraciones.

