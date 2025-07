Chilenos contra argentinos: Detallan la pésima situación interna que viven en Colo Colo

En Colo Colo el panorama es desolador y ya suman tres derrotas consecutivas en una temporada para el olvido. Pero eso no es todo, porque la crisis interna no cesa y ahora revelaron detalles inéditos del quiebre que hay en el plantel.

“Está complicado el momento, el ambiente entre los jugadores y con el cuerpo técnico. Dentro del camarín hay una disputa entre los chilenos y los argentinos”, comenzaron señalando en Radio ADN.

En ese sentido, añadieron que “los argentinos quieren seguir con Almirón, pero los chilenos saben que ya el ciclo con Jorge Almirón está terminado. No le creen, no se sostiene como técnico y no lo miran como alguien que va a llevar las riendas del equipo”.

Quizás te pueda interesar: Desde la U dejan en suspenso el regreso de Eduardo Vargas por esta razón: "Si se termina…"

El Cacique vive una disputa entre argentinos y chilenos.

Es más, desde la emisora confirmaron que “lo único que sostiene a Almirón es la camada argentina. Los chilenos creen que la única solución es que se vaya y es por el bien del equipo”.

Es así como en el interior del Estadio Monumental está todo “patas para arriba” y esto se ve reflejado en la cancha, donde el Cacique no encuentra el rumbo y suma ya tres caídas consecutivas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol