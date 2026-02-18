¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

Por: Catalina Martínez

El diputado del Partido Nacional Libertario, Gonzalo de la Carrera, vuelve a ser objeto de polémica tras un comentario totalmente fuera de lugar que emitió en sus redes sociales contra las hermanas de la próxima ministra vocera, Mara Sedini

Recordemos que, a principios de semana, Piera y Taira Sedini hicieron noticia tras hablar públicamente sobre su emprendimiento con la librería Autoras, dedicada en específico a literatura escrita por mujeres. 

Y más aún cuando, durante su entrevista con Revista Efecto, marcaron una clara diferencia ideológica con su hermana. “A diferencia de nuestra hermana, nosotras sí nos identificamos como feministas y estamos en este camino desde antes de que ella tomara el suyo y seguiremos igual”, sentenciaron. 

En cuanto a las declaraciones contra el movimiento feminista de la futura secretaria de Estado, Piera y Taira expresaron: “Nosotras creemos que la perspectiva de género sí es necesaria y no nos sentimos esclavizadas. Somos feministas, Autoras es una librería feminista y seguiremos luchando para que la gente amplíe su mirada hoy, marzo y siempre”.

La desubicada de diputado libertario 

A partir de las declaraciones de las hermanas Sedini, el parlamentario por el Distrito 11 publicó un desatinado comentario en su cuenta de X que se tradujo en una ola de críticas. "Las hermanas feas de Mara son feministas radicales“, lanzó Gonzalo de la Carrera sin ningún filtro. 

Su arremetida no pasó desapercibida y de inmediato le comenzaron a llover las réplicas de los cibernautas. En serio que esta es la cuenta de un diputado que pagamos todos los chilenos?, “¿Qué pensará @marasedini del trato que tiene el diputado hacia su familia? Se dejan en evidencia con estos comentarios, su ideología los hace repudiar al adversario, aunque sean familia", “Qué falta de respeto más grande. Y más encima a las hermanas de ella. La falta de tino es terrible” y “Pensé que no se podía caer más bajo, pero usted no deja de sorprender, qué vergüenza que allá gente tan ordinaria en el Congreso”, cuestionaron los usuarios. 

