¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán

Recientemente se reveló que, en el mundo que dominaba Juan Beltrán Olivares, el “Guatón Beltrán”, Krishna Aguilera era una de sus “soldadas”. Pasaba los días atendiendo turnos de venta de cocaína, ketamina y pasta base en los distintos puntos que el traficante controlaba en San Bernardo. Fue allí, entre transacciones y vigilancia constante, donde se conocieron y comenzó su relación.

El 14 de agosto fue el día en que todo se torció. Beltrán llegó a la comisaría para denunciar que tres hombres encapuchados le habían robado su Cupra Formentor 2023. Pero lo que no dijo es que aquel asalto tenía otra cara: no fue un robo cualquiera, sino una “mexicana”, como se conoce entre narcotraficantes al hurto de drogas o dinero entre bandas.

Según un reportaje de Radio Bíobío, fuentes policiales señalaron que Beltrán sospechó que Krishna y otras dos colaboradoras habrían entregado información a los asaltantes. La joven, quien había sido su pareja, conocía los movimientos del negocio, lo que la convirtió en objeto de sus sospechas.

El miedo se instaló en la familia de Krishna. Pensaban que podrían venir represalias, así que se mudaron por un tiempo. Pero, como nada ocurrió, ella volvió a comunicarse con Beltrán. La madrugada del 5 de octubre salió con él rumbo a una discoteca en Bellavista. Nadie la volvió a ver después de esa noche.

¿Cuál es la principal hipótesis?

En las imágenes de seguridad, Krishna aparece desorientada, casi sin equilibrio, al salir del local. Beltrán la acompaña hasta su auto, la hace subir y conduce hacia San Bernardo. La cámara no volvió a captarla. Al amanecer, su familia ya la buscaba; la denuncia por presunta desgracia se presentó horas después.

Según información de Radio Bíobío, los fiscales y detectives que indagan el caso sostienen que el asesinato podría estar vinculado a una represalia por la “mexicana”. La teoría cobra fuerza ante los intentos del narcotraficante de agredir a otras integrantes de su red, incluida una que sobrevivió a un ataque armado contra su domicilio.

Durante las inspecciones en uno de los bunkers, se halló una mancha de sangre que aún no ha sido identificada, lo que indicaría posibles enfrentamientos o represalias anteriores.

Beltrán terminó detenido junto a su pareja, de 17 años, su suegra y otros integrantes de la banda. Fue el testimonio del panadero José Montecinos Contreras lo que permitió descubrir la fosa donde habían enterrado a Krishna Aguilera, al costado de un camino rural en Calera de Tango.

El descubrimiento puso fin a semanas de angustiosa búsqueda y reveló la brutalidad de esta historia: Una joven, atrapada en el mismo circuito delictivo que había conocido, terminó pagando con su vida.