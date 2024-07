Desgarrador mensaje de mamá de Tomás Bravo en un nuevo cumpleaños sin su hijo: “Siempre tendrás 3 añitos”

El pasado viernes Tomás Bravo Gutiérrez habría cumplido siete años. Y su madre, Estefanía Gutiérrez, compartió un emotivo y desgarrador mensaje en sus redes sociales para conmemorar la sensible fecha.

“Hoy 5 de julio es un día que marcó para siempre mi vida”, partió escribiendo Estefanía Gutiérrez en sus redes sociales. “Desde ese día supe que valía cada día de mi vida, porque te tendría a ti y estaría completa. Hasta ese día 17 que cambió para siempre todo ese sueño”, escribió la madre a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy es el cuarto cumpleaños sin tí. Duele cada vez más, Tomi, este vacío y esta incertidumbre. Habrías cumplido 7 añitos, estarías tan grande (...) Yo sigo aquí también cumpliendo años, pero tu vida se detuvo”, lamentó Estefanía.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Más de tres años han pasado desde la fatídica noche en que Tomasito desapareció y fue hallado sin vida nueve días más tarde. Hasta ahora, la justicia no ha sido capaz de aclarar qué ocurrió. Por eso, su mamá y sus cercanos no descansan en la búsqueda de justicia y que el caso no quede en el olvido. Más aún, cuando llegan fechas como ésta, con la misma incertidumbre.

Mientras tanto, Estefanía seguirá prendiendo la velita de cumpleaños y pidiendo el mismo deseo: “Seguirás siendo mi bebé, tú siempre tendrás 3 añitos. No podré verte crecer y cumplir cada sueño, eso dolerá toda la vida. Todo es muy injusto. Hoy en el dia de tu cumpleaños te recordamos en familia como el niño alegre que eras. Te envío un abrazo enorme al cielo querido hijo, seguiré prendiendo tu velita de cumpleaños. Mi deseo sigue siendo el mismo y es que tengas justicia. Mamá te ama y te extraña mucho mi Titito”.

El caso de Tomás Bravo en la actualidad

Un par de meses atrás, el Ministerio Público dividió la investigación en dos causas: una busca al responsable del presunto crimen y quedó a cargo de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. La otra, tiene como imputado al tío abuelo del menor, Jorge Escobar, quien fue la última persona que estuvo con el niño el día de su desaparición. El hombre enfrentará juicio oral durante julio por el delito de abandono de menor con resultado de muerte.