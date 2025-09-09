¿De cuanto sería la multa? Gobierno confirmó indicación que repondrá sanción por no votar

multa

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Franco Parisi

“Entre facho y comunacho…”: Franco Parisi lanzó ácida “advertencia” sobre elecciones presidenciales
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Rumbo a Estados Unidos! Termina una nueva fecha clasificatoria en Europa
Gary Medel llora tras inesperada pregunta

¡No se pudo contener! La pregunta que emocionó a Gary Medel
cáncer de mama

“Se detecta cuando es demasiado tarde”: Jeannette Jara explica su propuesta para combatir el cáncer de mama
Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Sevilla

¡Con la 10 en la espalda! Alexis Sánchez fue presentado oficialmente en el Sevilla
destapan oscuro caso de captura de palomas

“Las vende a un restaurante por luca”: Destapan insólitas denuncias por caza de palomas en Santiago
chef peruano dejó la grande al afirmar que la marraqueta es de Perú

¡Internet no se lo perdonó! Chef internacional desata polémica al afirmar que la marraqueta es peruana
El análisis de Pablo Milad de las clasificatorias de La Roja

¿Falta autocrítica? El duro análisis de Pablo Milad por las clasificatorias de La Roja
Hoy terminan las clasificartorias de la Conmebol

¡Se cierra el telón! Los emocionantes últimos duelos de las clasificatorias al Mundial 2026
Pablo Chill-E respondió al ninguneo de Horacio Saavedra

¡Con toda la Shishigan! El ácido ninguneo de Horacio Saavedra que provocó tajante reacción de Pablo Chill-E

Este martes 9 de septiembre, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, informó ante la comisión de Gobierno Interior del Senado que se ingresó una indicación destinada a restablecer la sanción para quienes no vayan a votar.

La medida surge tras la controversia generada por la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de voto obligatorio sin contemplar multas, trayendo múltiples cuestionamientos. 

La inclusión de esta nueva indicación se concretó luego de que el presidente Gabriel Boric ratificara que el Ejecutivo “respalda los acuerdos” alcanzados con el Congreso. “Las indicaciones que habilitan la discusión sobre la multa para los ciudadanos en el marco del voto obligatorio porque es lo que corresponde”, afirmó en ese momento el jefe de Estado. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

¿Cuál sería el monto de la multa? 

De acuerdo con lo señalado por la ministra Lobos, la nueva indicación incorpora la definición del monto que deberá pagarse como sanción. “Establece la sanción para los ciudadanos que no concurran a votar con una multa beneficio municipal que va entre las 0.5 y 1.5 UTM", afirmó. En otras palabras, la sanción monetaria por no sufragar estaría entre los $34 mil y los $103 mil.

Por otro lado, la autoridad afirmó que se incluyen también una serie de excepciones, “que se prevén que son básicamente las personas enfermas, las que estén ausentes del país, las que estén a más de 200 km de distancia, acreditado eso con la certificación en Carabineros de Chile, los que cumplan funciones que establezca la propia ley 18.700, los que por cualquier impedimento grave acreditado ante el Juzgado de Policía Local y aquellas personas que sean discapacitados”.

NOTAS DESTACADAS

Franco Parisi

“Entre facho y comunacho…”: Franco Parisi lanzó ácida “advertencia” sobre elecciones presidenciales
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Rumbo a Estados Unidos! Termina una nueva fecha clasificatoria en Europa
Gary Medel llora tras inesperada pregunta

¡No se pudo contener! La pregunta que emocionó a Gary Medel
cáncer de mama

“Se detecta cuando es demasiado tarde”: Jeannette Jara explica su propuesta para combatir el cáncer de mama
Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Sevilla

¡Con la 10 en la espalda! Alexis Sánchez fue presentado oficialmente en el Sevilla
destapan oscuro caso de captura de palomas

“Las vende a un restaurante por luca”: Destapan insólitas denuncias por caza de palomas en Santiago
chef peruano dejó la grande al afirmar que la marraqueta es de Perú

¡Internet no se lo perdonó! Chef internacional desata polémica al afirmar que la marraqueta es peruana
El análisis de Pablo Milad de las clasificatorias de La Roja

¿Falta autocrítica? El duro análisis de Pablo Milad por las clasificatorias de La Roja
Hoy terminan las clasificartorias de la Conmebol

¡Se cierra el telón! Los emocionantes últimos duelos de las clasificatorias al Mundial 2026
Pablo Chill-E respondió al ninguneo de Horacio Saavedra

¡Con toda la Shishigan! El ácido ninguneo de Horacio Saavedra que provocó tajante reacción de Pablo Chill-E
U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Ahora es formal: U de Chile envía potente carta para Suspender la Supercopa
Nicolás Córdova define formación de chile.

Llena de sorpresas: La formación de Chile para despedir las Eliminatorias ante Uruguay
humberto suazo podría retirarse pronto.

Por culpa de las lesiones: La radical decisión que tomaría Humberto Suazo
Alejandro Tabilo gana en China.

Tras bajarse de Copa Davis: Alejandro Tabilo debuta ganando en China y ya tiene nuevo rival
u de chile pide suspender la supercopa.

¿Para preocuparse? Las imágenes del Santa Laura que ponen en duda la Supercopa entre Colo Colo y la U
Córdova aclara situación de Paulo Díaz en Chile.

Sufren los hinchas: Nicolás Córdova sale al paso y aclara la situación de Paulo Díaz en Chile
La Roja sub-20 se prepara para el Mundial

¡El primero no se olvida! Lautaro Millán anota su primer gol por La Roja sub-20
Allanaron casa de Jere Klein durante operativo antinarco

Flow en la mira: Jere Klein y el masivo operativo antinarco que lo vincularía con organización criminal
Siguen los encuentros en las clasificatorias de Europa

¡Mundial 2026! Continúa la acción en Europa en las clasificatorias de la cita mundialista
José Antonio Neme

“No convivo con esa mier…”: Diputada ninguneó a Neme en pantalla y él le respondió con todo