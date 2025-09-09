¿De cuanto sería la multa? Gobierno confirmó indicación que repondrá sanción por no votar

Este martes 9 de septiembre, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, informó ante la comisión de Gobierno Interior del Senado que se ingresó una indicación destinada a restablecer la sanción para quienes no vayan a votar.

La medida surge tras la controversia generada por la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de voto obligatorio sin contemplar multas, trayendo múltiples cuestionamientos.

La inclusión de esta nueva indicación se concretó luego de que el presidente Gabriel Boric ratificara que el Ejecutivo “respalda los acuerdos” alcanzados con el Congreso. “Las indicaciones que habilitan la discusión sobre la multa para los ciudadanos en el marco del voto obligatorio porque es lo que corresponde”, afirmó en ese momento el jefe de Estado.

¿Cuál sería el monto de la multa?

De acuerdo con lo señalado por la ministra Lobos, la nueva indicación incorpora la definición del monto que deberá pagarse como sanción. “Establece la sanción para los ciudadanos que no concurran a votar con una multa beneficio municipal que va entre las 0.5 y 1.5 UTM", afirmó. En otras palabras, la sanción monetaria por no sufragar estaría entre los $34 mil y los $103 mil.

Por otro lado, la autoridad afirmó que se incluyen también una serie de excepciones, “que se prevén que son básicamente las personas enfermas, las que estén ausentes del país, las que estén a más de 200 km de distancia, acreditado eso con la certificación en Carabineros de Chile, los que cumplan funciones que establezca la propia ley 18.700, los que por cualquier impedimento grave acreditado ante el Juzgado de Policía Local y aquellas personas que sean discapacitados”.