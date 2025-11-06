¡Acusan extrema crueldad! Cuerpo de universitario desaparecido estuvo en el SML desde el principio

Por: Catalina Martínez

La familia de Luis Felipe Correa Gutiérrez vive horas de profundo dolor. El joven, de apenas 19 años, llevaba desaparecido desde agosto. Su cuerpo, se supo ahora, estuvo todo este tiempo en las dependencias del Servicio Médico Legal (SML).

El 19 de agosto, el estudiante de sociología en la Universidad de Chile salió de su casa en San Bernardo y desapareció sin dejar rastro. Solo una tenue señal de su teléfono, captada el 21 de ese mes en Viña del Mar, dio la última pista sobre su paradero.

Tras 74 días de búsqueda e incertidumbre, la Fiscalía informó a la familia que la persona había sido encontrada sin vida. Su cuerpo se encontraba en las dependencias del Servicio Médico Legal de Santiago desde el 21 de agosto.

Según explicó a T13 la abogada de la familia, Mariana Rojas, la última señal telefónica registrada se detectó a la 1:00 de la madrugada del 21 de agosto. Ese mismo día, a las 14:20 horas, el cuerpo fue ingresado al SML.

¿Cómo falleció?

Según informó Emol, Luis Felipe Correa habría fallecido tras caer a las vías del Metro el 21 de agosto. Es más, ese día, poco después de las 13:00 horas, Metro de Santiago comunicó la suspensión del servicio en la Línea 1 debido a “una persona en las vías”, en la estación Pedro de Valdivia.

Carabineros se hizo cargo del procedimiento, pero sin poder establecer quién era. Así, el cuerpo ingresó al SML rotulado como “NN”. Pasaron meses hasta que, el pasado 4 de noviembre, finalmente se conoció su identidad. 

Tras la noticia, la familia se encuentra conmocionada y pide que se aclare todo. “Esta situación nos parece de una extrema crueldad por el dolor que se le ha provocado a la familia al estar más de 70 días sin saber dónde estaba su hijo”, afirmó su abogada. 

Además, la letrada sentenció que “es imposible que un cuerpo haya estado tanto tiempo existiendo búsquedas en curso sin que esta institución haya podido identificarlo”. Advirtió también que la familia espera que “se aclaren las causas de muerte de Luis Felipe y que se determinen las responsabilidades de las instituciones del Estado”.

