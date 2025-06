"No es mucho lo que se puede hacer": Conserje agredido por Martín de los Santos alza la voz tras reformalización de su agresor

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el conserje Guillermo Oyarzún alzó la voz y se refirió a la audiencia de reformalización en contra de Martín de los Santos Lehmann, joven "empresario" que lo agredió brutalmente mientras trabajaba. Recordemos que producto de esta agresión la víctima perdió la visión en un ojo y quedó sin olfato.

Cabe señalar que a de los Santos se le cambió la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual por la de prisión preventiva, sin embrago la PDI no ha podido dar con su paradero debido a que el agresor podría estar fuera de Chile. Para el matinal Oyarzún cuestionó el comportamiento que tuvo su agresor, quien en medio de la audiencia telemática incluso le gritó a la jueza del tribunal.

¿Qué dijo el conserje agredido por de los Santos?

“Usted sabe como es la justicia”, señaló Oyarzun al conductor del programa de Mega, José Antonio Neme. “Tal como lo dijo mi señora, si yo le hubiera pegado al gallo ya estaría preso, pero no es así la cosa. Al contrario, quizás ahora el gallo ni siquiera está en el país”, sinceró la víctima del brutal ataque desde las afueras de su casa.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“¿Qué más podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos una abogada, pero tampoco ella puede hacer nada. No es mucho lo que puede hacer si el hombre no está aquí, o está escondido. Usted (Neme) dijo que estaba un bunker. No sé qué más puedo decir al respecto”, agregó.

“Es lamentable (que no pueda ser hallado su agresor), yo no veo casi nada por un ojo. Y mientras él disfrutaba la vida, yo estaba en el hospital, y así es la vida. ¿Y qué más podemos hacer nosotros? Lo que diga la abogada de nosotros, nomás. Y mis hijos, que ellos están a cargo de todo el proceso judicial”, puntualizó el conserje, quien reconoció lo “poco” que puede hacer para que en su caso se logre una resolución positiva en los tribunales.

“Desde ayer que no hablamos con nuestra abogada, así es que es poco lo que puedo decir de la audiencia de mi agresor (…) es denigrante para mí ver el tono en que él habló en la audiencia, prepotente, porque si uno le habla así a una jueza lo echan pa’ adentro. Y él no, que estaba libre dando su audiencia”, aseveró Oyarzun, quien recalcó que “mientras él disfrutaba la vida, yo estaba en el hospital. Qué más puedo pedir, que se haga justicia nomás”.

“La fe está, pero yo creo que este está fuera del país. Aquí en Chile no está”, reveló el adulto mayor, quien insistió en no conocer de antes a su agresor. “Yo a él nunca lo había visto. Ni en una pelea de perros, ni nada. Nunca fue amigo mío, tampoco. Yo había visto pasar a harto público allá, en el edificio, pero él nunca”, dijo. “No tengo miedo, pero mis hijos que están más expuestos, ellos son la cara visible mía, y creo que les podría pasar algo a ellos. Pero yo no, porque estoy en la casa y mi señora es brava. Ella ha agarrado todo lo malo de esta situación”, finalizó.

Te puede interesar: Neme explota furia en contra de Martín de los Santos tras su reformalización: “¡El sistema no lo puede permitir!”