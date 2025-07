Columna de opinión | Cuando el frío también toca la mente

Autor: Tatiana Soto Silva

En Chile, la salud mental se ha convertido en una preocupación creciente. Según la décima edición del Termómetro de Salud Mental Achs-UC, el 13,7% de los adultos presenta síntomas moderados o severos de depresión, lo que equivale a cerca de dos millones de personas. Las mujeres (17,4%) duplican en prevalencia a los hombres (9,8%), y los jóvenes de 18 a 24 años alcanzan un preocupante 28,9%*.

Siempre he dicho que el frío me gusta. Me conecta con esa pausa interna, con ese silencio que parece invitar a recogerse. Sin embargo, con los años he aprendido que no todos sentimos el invierno de la misma forma. A algunos les energiza; a otros, simplemente los apaga. En ese cruce entre lo biológico y lo emocional, la salud mental se vuelve un terreno sensible. Porque a veces no es solo el termómetro el que baja, sino también nuestras ganas, nuestra motivación y nuestro bienestar.

¿Por qué buscamos salud mental? Porque queremos vivir con sentido. Porque más allá de la ausencia de enfermedad, el bienestar se construye cuando logramos habitar el día con ánimo, conectar con otros y con nosotras mismas. El frío —sobre todo el extremo— nos pone a prueba. El cuerpo se encoge, la luz escasea, y si no estamos atentas, entramos en un modo invernal que va más allá del clima: nos desconectamos.

Lo que muchas veces olvidamos es que el cerebro también reacciona al clima. Disminuye la producción de serotonina, alteramos el sueño, bajamos la actividad física. Y no es casualidad que más personas consulten por tristeza, cansancio o irritabilidad durante los meses fríos. En personas con cuadros depresivos, estos efectos pueden intensificarse. El frío no deprime por sí solo, pero sí puede ser el disparador que active una vulnerabilidad latente.

A veces nos cuesta reconocerlo porque hemos romantizado el invierno: el café, las mantas, las tardes lentas. Pero en ciertos casos, ese abrigo simbólico no alcanza. Sentirse bajoneada o desmotivada no es flojera: es una señal del cuerpo y la mente pidiendo atención. Reconocerlo no es debilidad, es prevención. Y prevenir es cuidar.

Cada invierno me propongo observar cómo me afecta el clima y qué necesito para mantenerme activa y conectada. Aquí comparto cinco ideas simples para que el frío no congele nuestro bienestar:

5 claves para proteger tu salud mental en invierno

Luz natural todos los días: aunque sea por 10 minutos, busca la luz del sol. Ayuda al ánimo y al ciclo del sueño. Movimiento intencionado: camina dentro de casa, baila, estírate. El ejercicio no tiene que ser intenso, solo constante. Rutinas significativas: mantén horarios, proyectos, espacios que den estructura y sentido a tus días. Abrigo emocional: habla con alguien, exprésate, no te aísles. El contacto humano también calienta. Alimentación y autocuidado: sopas, infusiones, buena hidratación. Cuídate como cuidarías a alguien que amas.

No se trata de huir del invierno, sino de habitarlo de otra forma. Yo elijo cuidarme incluso cuando hace frío. Y tú, ¿cómo enfrentas tu invierno interior?

