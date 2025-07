"Puede ser cierto": Lucas Cepeda y Vicente Pizarro cuentan la firme sobre su futuro en Colo Colo

Sin duda alguna, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro podrían ser las bajas más sensibles de Colo Colo en este segundo semestre, y tras la victoria ante Deportes La Serena, ambos futbolistas conversaron con los medios de comunicación y se refirieron a los rumores que los posicionan en diversos clubes del extranjero.

Primero fue el atacante, que arrancó jugando un poco al misterio: "Si sale a declarar el presidente que no ha llegado ninguna oferta, debe tener razón... Mi representante ve eso y yo hablo con él y él se comunica con la gente de Colo Colo. Pero si sale a declarar que no hay ninguna oferta, puede ser cierto, puede ser no".

"Primero estoy enfocado acá en Colo Colo y si llega, llega, eso lo veo con mi representante y hablamos todos los días. Yo estoy tranquilo, él está tranquilo, el club está tranquilo y si llega algo lo vamos a analizar. Pero como lo dijo el presidente, no ha llegado nada", profundizó el ex Santiago Wanderers.

"Si me toca seguir jugando en Colo Colo lo voy a hacer de la mejor manera, como el primer día que llegué acá, porque me abrieron las puertas para demostrar en esta institución y tengo que aprovechar los momentos para darle alegría a la gente y darle alegría a mis compañeros para salir de este momento que estamos", cerró Cepeda.

Por su parte, Pizarro fue más breve, pero también confirmó que su prioridad es el Cacique: "Estoy muy enfocado acá, el día a día. Sabemos cómo es Colo Colo, se hablan millones de cosas. Llevo mucho tiempo acá, estoy muy contento. Lo que venga más adelante, lo valoraremos. Día a día iremos viendo qué pasa, pero acá siempre voy a estar muy feliz".

