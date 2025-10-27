¿Los rumores son ciertos?: Centro meteorológico revela si habrá o no lluvia para Halloween en Santiago

Lluvia para Halloween en Santiago

Por: Kevin Vejar

Este 31 de octubre se celebra en nuestro país el tan esperado Halloween, y mientras varios padres y madres buscan exhaustivamente el disfraz que tanto pidieron sus hijos, hay otros que están preocupados por un rumor que podría cambiar los planes para la tradicional noche de brujas: ¿lloverá en Santiago?

Efectivamente, el irregular clima de la capital podría darnos una nueva sorpresa esta semana, pues si bien se esperan altas temperaturas para la mayoría de los días, llegando incluso hasta los 29°C, lo cierto es que el viernes, justo cuando una importante masa saldrá a las calles a pedir dulces, habrá un radical cambio.

Así lo reportó el Instituto Meteorológico de Noruega, que en su habitual pronóstico del tiempo en la Región Metropolitana, adelantó que son dos los días en que podría haber precipitaciones, siendo el martes 28 de octubre el primero de estos, aunque la posibilidad es mínima y podrían caer 0,1 milímetros de agua.

Un Halloween con lluvia

Sin embargo, las malas noticias podrían llegar precisamente el viernes 31, jornada en la que está programada la celebración de Halloween, pues la verdad es que sí lloverá: caerían un total de 1,1 milímetros, en un rango horario desde las 15:00 a las 21:00 horas, pudiendo extenderse hasta la madrugada del sábado.

A continuación, te dejamos el desglose completo del pronóstico del clima para esta semana en Santiago, según el mencionado centro meteorológico internacional:

Lunes 27 de octubre: Mínima de 16°C y máxima de 24°C. (Nublado).

Martes 28 de octubre: Mínima de 14°C y máxima de 27°C. (Soleado, y posibles precipitaciones).

Miércoles 29 de octubre: Mínima de 15°C y máxima de 27°C. (Soleado en la mañana y nubosidad en la tarde).

Jueves 30 de octubre: Mínima de 14°C y máxima de 29°C. (Soleado).

Viernes 31 de octubre: Mínima de 10°C y máxima de 21°C. (Soleado por la mañana y precipitaciones en la tarde).

