¿Tiene razón?: Claudio Borghi revela el gran favorito para el Superclásico entre Colo Colo y la U

Claudio Borghi revela el gran favorito para el Superclásico entre Colo Colo y la U

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal

Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal
Carlos Palacios rompe el silencio tras operación que cambia su futuro en Boca Juniors

¿Estaba de acuerdo?: Carlos Palacios rompe el silencio tras operarse por orden de Boca Juniors
¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump

¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump
¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición

¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición
Tras duro informe arbitral: La sensible baja que sacude Colo Colo para el Superclásico ante la U

Tras duro informe arbitral: La sensible baja que sacude Colo Colo para el Superclásico ante la U

VIDEO | ¡Un complejo momento! Figura de Universidad de Chile preocupa de cara al Superclásico
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Un ascenso estratosférico! El nuevo ranking ATP de Alejandro Tabilo tras la final en Río de Janeiro
¡Múltiples estados en llamas! Muerte de capo narco “El Mencho” desata letal ola de violencia en México

¡Múltiples estados en llamas! Muerte de capo narco “El Mencho” desata letal ola de violencia en México
La Liga española le entrega increíble premio a Manuel Pellegrini en el Betis

¿Y La Roja cuándo?: La Liga española le entrega increíble premio a Manuel Pellegrini en el Betis
¡Ex “Reggaeton Boys” detenido! Conflicto por herencia destaparía vínculo de Gyvens Laguerre con asesinato de empresario

¡Ex “Reggaeton Boys” detenido! Conflicto por herencia destaparía vínculo de Gyvens Laguerre con asesinato de empresario

Se viene el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, el cual podría cambiar por completo el futuro de ambos equipos en la Liga de Primera 2026, y fue Claudio Borghi quien se la jugó, reveló e incluso fundamentó cuál de las dos escuadras se adjudicará los tres puntos en el Estadio Monumental.

Así es, en diálogo con Bolavip, el exentrenador de La Roja explicó que este duelo marcará un antes y un después en ambas internas: "Es el clásico más importante del país, donde el resultado, evidentemente en el caso de Colo Colo, ayudaría a mantener la punta, y en el caso de la U, para poder ganar un partido y tener tranquilidades".

Tras ello, el 'Bichi no titubeó y aseguró que los dirigidos de Fernando Ortiz tienen la primera opción de quedarse con la victoria: "La localía tiene mucho que ver con el fútbol. Hay algunos que le dan importancia, otros no. Yo creo que sí, por resultados y por localía, Colo Colo debería tener un poco más de ventaja que la U".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Y para concluir su idea, Borghi le hizo un potente llamado a Claudio Aquino de cara al mano a mano con la U: "Tiene que ser el jugador por donde empiezan y terminan los ataques de Colo Colo. Es diferente. Para mi gusto debería equivocarse mucho más y tratar de que el equipo tenga más posibilidades de gol".

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Cabe mencionar que la esperada edición 199 del Superclásico del fútbol chileno, compromiso válido por la quinta jornada de la Liga de Primera, está programada para el domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental, el cual por cierto podrás seguir a través de la transmisión de TNT Sports.

Te puede interesar: Tras duro informe arbitral: La sensible baja que sacude Colo Colo para el Superclásico ante la U

NOTAS DESTACADAS

Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal

Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal
Carlos Palacios rompe el silencio tras operación que cambia su futuro en Boca Juniors

¿Estaba de acuerdo?: Carlos Palacios rompe el silencio tras operarse por orden de Boca Juniors
¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump

¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump
¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición

¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición
Tras duro informe arbitral: La sensible baja que sacude Colo Colo para el Superclásico ante la U

Tras duro informe arbitral: La sensible baja que sacude Colo Colo para el Superclásico ante la U

VIDEO | ¡Un complejo momento! Figura de Universidad de Chile preocupa de cara al Superclásico
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Un ascenso estratosférico! El nuevo ranking ATP de Alejandro Tabilo tras la final en Río de Janeiro
¡Múltiples estados en llamas! Muerte de capo narco “El Mencho” desata letal ola de violencia en México

¡Múltiples estados en llamas! Muerte de capo narco “El Mencho” desata letal ola de violencia en México
La Liga española le entrega increíble premio a Manuel Pellegrini en el Betis

¿Y La Roja cuándo?: La Liga española le entrega increíble premio a Manuel Pellegrini en el Betis
¡Ex “Reggaeton Boys” detenido! Conflicto por herencia destaparía vínculo de Gyvens Laguerre con asesinato de empresario

¡Ex “Reggaeton Boys” detenido! Conflicto por herencia destaparía vínculo de Gyvens Laguerre con asesinato de empresario
VIDEO | Cuando la política sube al escenario: La imitación de Kramer sobre presidente Boric que despertó al Monstruo

VIDEO | Cuando la política sube al escenario: La imitación de Kramer sobre presidente Boric que despertó al Monstruo
¿Dónde y cuándo ver el estreno de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?

Primer chileno a la cancha: ¿Dónde y cuándo ver el estreno de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?
VIDEO: Momento exacto en que hinchas de O'Higgins sacaron a golpes a infiltrados de Colo Colo

VIDEO: Momento exacto en que hinchas de O'Higgins sacaron a golpes a infiltrados de Colo Colo en Rancagua
Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo

Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo: "Colo Colo siempre..."
La gran sorpresa que prepara la U para tumbar a Deportes Limache

¿La solución a todo?: La gran sorpresa que prepara la U para enfrentar a Deportes Limache
Estrella del fútbol chileno es oficialmente nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda

"Bienvenido al Rey de Copas": Estrella del fútbol chileno es nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda
El tiempo que Carlos Palacios será baja en Boca Juniors tras su operación

Terrible panorama: El largo tiempo que Carlos Palacios será baja en Boca Juniors tras su operación
¡Main Draw listo!: Duelo de chilenos marca sorteo de la primera ronda del Chile Open 2026

¡Main Draw listo!: Duelo de chilenos marca sorteo de la primera ronda del Chile Open 2026
Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

¡Terremoto dirigencial!: Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026
¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego

¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego