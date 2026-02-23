¿Tiene razón?: Claudio Borghi revela el gran favorito para el Superclásico entre Colo Colo y la U

Se viene el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, el cual podría cambiar por completo el futuro de ambos equipos en la Liga de Primera 2026, y fue Claudio Borghi quien se la jugó, reveló e incluso fundamentó cuál de las dos escuadras se adjudicará los tres puntos en el Estadio Monumental.

Así es, en diálogo con Bolavip, el exentrenador de La Roja explicó que este duelo marcará un antes y un después en ambas internas: "Es el clásico más importante del país, donde el resultado, evidentemente en el caso de Colo Colo, ayudaría a mantener la punta, y en el caso de la U, para poder ganar un partido y tener tranquilidades".

Tras ello, el 'Bichi no titubeó y aseguró que los dirigidos de Fernando Ortiz tienen la primera opción de quedarse con la victoria: "La localía tiene mucho que ver con el fútbol. Hay algunos que le dan importancia, otros no. Yo creo que sí, por resultados y por localía, Colo Colo debería tener un poco más de ventaja que la U".

Y para concluir su idea, Borghi le hizo un potente llamado a Claudio Aquino de cara al mano a mano con la U: "Tiene que ser el jugador por donde empiezan y terminan los ataques de Colo Colo. Es diferente. Para mi gusto debería equivocarse mucho más y tratar de que el equipo tenga más posibilidades de gol".

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Cabe mencionar que la esperada edición 199 del Superclásico del fútbol chileno, compromiso válido por la quinta jornada de la Liga de Primera, está programada para el domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental, el cual por cierto podrás seguir a través de la transmisión de TNT Sports.

