“No me conocen”: Carlos Gajardo respondió tajante ante arremetida de Andrés Chadwick en su contra

Carlos Gajardo, exfiscal del Caso Penta, no se quedó callado y respondió desafiante al anuncio del abogado de Andrés Chadwick sobre posibles acciones legales en su contra, debido a presuntas declaraciones falsas.

El conflicto se originó cuando Gajardo publicó en la red social X que el exfiscal Manuel Guerra, investigado por cohecho, habría gestionado un beneficio para cerrar causas VIP. Eso derivó en su contratación en la Universidad San Sebastián, institución en la que Chadwick era presidente del plantel.

La declaración llevó al abogado del exministro del Interior, Samuel Donoso, a emitir un comunicado en el que desmiente parte de la información y advierte sobre posibles acciones legales.

“Es absolutamente falso, como sugiere mañosamente el señor Gajardo en su publicación“, aseguró el abogado. Además, afirmó que para esa fecha Chadwick ”sólo era profesor en la Facultad de Derecho, sin responsabilidades administrativas, de dirección, ni menos aún con capacidad de contratar profesores”, añadió.

“La falsedad es burda y evidente”, aseveró. Por otro lado, el defensor de Chadwick sentenció que Gajardo "pública y sistemáticamente está profiriendo expresiones falsas en contra de don Andrés Chadwick“. Ante eso, destapó que ”estamos evaluando la presentación de las acciones legales que correspondan”.

Sin embargo, el exfiscal no iba a dejar pasar la arremetida en su contra tan fácil. Con una breve pero desafiante frase, Carlos Gajardo se refirió al tema a través de sus redes sociales. “Me van a querer acallar con una querella. No me conocen”, ironizó el ex persecutor.