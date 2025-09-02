Bonos y aguinaldos en septiembre 2025: montos, fechas de pago y quiénes reciben los beneficios del Gobierno

Bonos y aguinaldos fiestas patrias

Por: Paula Osorio

El mes de septiembre no solo trae celebraciones por las Fiestas Patrias 2025, sino que también llega cargado de apoyos económicos que el Gobierno de Chile entregará a millones de hogares durante este mes. Entre ellos destacan el bono dieciochero, el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y una serie de subsidios que buscan aliviar el bolsillo en tiempos de mayores gastos.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025

El tradicional aguinaldo de septiembre se pagará a dos grupos principales:

  • Trabajadores del sector público: recibirán un depósito de $88.667 si su sueldo líquido de agosto fue igual o inferior a $1.025.622. Quienes superen ese monto obtendrán $61.552.
  • Pensionados del IPS y AFP: el pago corresponde a $25.280 más un extra de $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2025.

¿Cuándo pagan el aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados?

A partir del 1 de septiembre, el Instituto de Previsión Social (IPS) comenzará a realizar los pagos del aguinaldo a los pensionados. El monto se incluirá junto con la pensión de septiembre, antes de las celebraciones.

Los siguientes pensionados podrán recibir el Aguinaldo de Fiestas Patrias:

  • Pensionados del IPS con PGU o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
  • Pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).
  • Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
  • Pensionados de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234.
  • Pensionados de las Mutualidades de Empleadores, Ley Nº 16.744.
  • Pensionados de Dipreca y Capredena.
  • Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Ley Valech).
  • Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciban PGU, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con garantía estatal.
  • Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad

Aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Una de las novedades más esperadas es el incremento en la PGU, que este mes sube a $250.000 para los adultos mayores de 82 años. El resto de los pensionados continúa con $224.004, pero el calendario de la reforma previsional contempla alzas graduales en 2026 y 2027 para llegar a más beneficiarios.

Otros bonos y subsidios que se pagan en septiembre

Además del aguinaldo, existen otros beneficios clave que se entregarán este mes:

  • Subsidio al Empleo Joven (SEJ): se paga el 30 de septiembre, con montos de hasta $44.157 para trabajadores de 18 a 25 años del 40% más vulnerable.
  • Bono al Trabajo de la Mujer (BTM): también se deposita el 30 de septiembre, con un máximo de $44.157 para mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años del 40% más vulnerable.
  • Subsidio Familiar Automático y Tradicional (SUF): entrega $22.007 por causante y $44.014 en caso de discapacidad acreditada.
  • Asignación Familiar: el monto varía según ingreso, desde $22.007 hasta $4.267 por carga.
  • Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI): se eleva a $250.000 para personas de 18 a 64 años que acrediten invalidez.
  • Bono de Protección (Dueña de Casa): se entrega durante 24 meses, con pagos que van desde $23.694 hasta $22.007, según el tramo.
  • Bono de Asistencia Escolar: $11.000 mensuales para estudiantes de 6 a 18 años que tengan al menos 85% de asistencia.

Septiembre, el mes con más beneficios del año

Con estos aportes, el noveno mes del año se transforma en uno de los más relevantes para las familias chilenas. El aguinaldo dieciochero, sumado a bonos y subsidios, busca entregar un respiro económico en medio de los gastos extras que implica el 18 de septiembre.

📌 Para más información sobre fechas exactas de pago y requisitos, las personas pueden revisar los sitios oficiales del Instituto de Previsión Social (IPS) y ChileAtiende.

