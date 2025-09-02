Bonos y aguinaldos en septiembre 2025: montos, fechas de pago y quiénes reciben los beneficios del Gobierno

El mes de septiembre no solo trae celebraciones por las Fiestas Patrias 2025, sino que también llega cargado de apoyos económicos que el Gobierno de Chile entregará a millones de hogares durante este mes. Entre ellos destacan el bono dieciochero, el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y una serie de subsidios que buscan aliviar el bolsillo en tiempos de mayores gastos.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025

El tradicional aguinaldo de septiembre se pagará a dos grupos principales:

Trabajadores del sector público: recibirán un depósito de $88.667 si su sueldo líquido de agosto fue igual o inferior a $1.025.622. Quienes superen ese monto obtendrán $61.552.

recibirán un depósito de $88.667 si su sueldo líquido de agosto fue igual o inferior a $1.025.622. Quienes superen ese monto obtendrán $61.552. Pensionados del IPS y AFP: el pago corresponde a $25.280 más un extra de $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2025.

¿Cuándo pagan el aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados?

A partir del 1 de septiembre, el Instituto de Previsión Social (IPS) comenzará a realizar los pagos del aguinaldo a los pensionados. El monto se incluirá junto con la pensión de septiembre, antes de las celebraciones.

Los siguientes pensionados podrán recibir el Aguinaldo de Fiestas Patrias:

Pensionados del IPS con PGU o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) .

con o . Pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) .

. Pensionados de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234 .

. Pensionados de las Mutualidades de Empleadores, Ley Nº 16.744 .

. Pensionados de Dipreca y Capredena .

y . Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Ley Valech) .

y . Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciban PGU, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con garantía estatal.

que reciban PGU, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con garantía estatal. Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad

Aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Una de las novedades más esperadas es el incremento en la PGU, que este mes sube a $250.000 para los adultos mayores de 82 años. El resto de los pensionados continúa con $224.004, pero el calendario de la reforma previsional contempla alzas graduales en 2026 y 2027 para llegar a más beneficiarios.

Otros bonos y subsidios que se pagan en septiembre

Además del aguinaldo, existen otros beneficios clave que se entregarán este mes:

Subsidio al Empleo Joven (SEJ): se paga el 30 de septiembre, con montos de hasta $44.157 para trabajadores de 18 a 25 años del 40% más vulnerable.

se paga el 30 de septiembre, con montos de hasta $44.157 para trabajadores de 18 a 25 años del 40% más vulnerable. Bono al Trabajo de la Mujer (BTM): también se deposita el 30 de septiembre, con un máximo de $44.157 para mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años del 40% más vulnerable.

también se deposita el 30 de septiembre, con un máximo de $44.157 para mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años del 40% más vulnerable. Subsidio Familiar Automático y Tradicional (SUF): entrega $22.007 por causante y $44.014 en caso de discapacidad acreditada.

entrega $22.007 por causante y $44.014 en caso de discapacidad acreditada. Asignación Familiar: el monto varía según ingreso, desde $22.007 hasta $4.267 por carga.

el monto varía según ingreso, desde $22.007 hasta $4.267 por carga. Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI): se eleva a $250.000 para personas de 18 a 64 años que acrediten invalidez.

se eleva a $250.000 para personas de 18 a 64 años que acrediten invalidez. Bono de Protección (Dueña de Casa): se entrega durante 24 meses, con pagos que van desde $23.694 hasta $22.007, según el tramo.

se entrega durante 24 meses, con pagos que van desde $23.694 hasta $22.007, según el tramo. Bono de Asistencia Escolar: $11.000 mensuales para estudiantes de 6 a 18 años que tengan al menos 85% de asistencia.

Septiembre, el mes con más beneficios del año

Con estos aportes, el noveno mes del año se transforma en uno de los más relevantes para las familias chilenas. El aguinaldo dieciochero, sumado a bonos y subsidios, busca entregar un respiro económico en medio de los gastos extras que implica el 18 de septiembre.

📌 Para más información sobre fechas exactas de pago y requisitos, las personas pueden revisar los sitios oficiales del Instituto de Previsión Social (IPS) y ChileAtiende.

