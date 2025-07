Presidente de Audax Italiano revela malas prácticas de la U en negociación por Matus: "Organizó y llevó al…"

Si bien tenía todo listo para firmar con Universidad de Chile, finalmente Esteban Matus no se moverá de Audax Italiano, y en medio de los ecos que ha generado el fallido traspaso del lateral izquierdo, desde el cuadro itálico rompieron el silencio y explicaron detalladamente las malas prácticas de la U en esta operación.

Fue Gonzalo Cilley, presidente de Audax, quien en diálogo con DSports se refirió a lo ocurrido: "Lo único que puedo contar es que la Universidad de Chile se mostró interesada formalmente haciendo una propuesta completamente válida desde el punto de vista jurídico, enviada por un representante del club con las condiciones".

En esa línea, expuso las solicitudes del Romántico Viajero cuando el jugador seguía perteneciendo al club: "Después de haber varias negociaciones por teléfono, se llega a una propuesta que aceptamos. La U organizó y llevó al jugador a una revisión médica, nos pidieron que no juegue el partido contra Universidad Católica".

Sin embargo, aunque todo iba por buen camino, fue ahí que desde el Centro Deportivo Azul repentinamente le bajaron una marcha al traspaso: "Después, pasa que con distintas explicaciones, que no son de la aceptación nuestra y son poco claras, terminan dilatando la firma de los contratos. Esa es la situación".

Y finalmente, en Audax Italiano se enteraron sobre el final que Universidad de Chile no haría efectiva la compra de Esteban Matus debido a la fallida venta de Matías Sepúlveda al fútbol brasileño, algo que en ningún momento Azul Azul advirtió a los 'Tanos': "La U nos dijo que por no salir Sepúlveda, ellos no iban a contratar a Matus".

