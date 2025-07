¡Con nombre y apellido!: Rodrigo Goldberg acusa al verdadero culpable del portazo de Eduardo Vargas a la U

Tras semanas de especulaciones, finalmente Eduardo Vargas dejó plantada a Universidad de Chile y se convirtió en nuevo refuerzo de Audax Italiano, y mientras los hinchas buscan al culpable de este fracaso, Rodrigo Goldberg apuntó sin filtro a quien impidió ver una vez más a 'Turboman' en el 'Romántico Viajero'.

Fue en Radio Cooperativa que el exdirectivo de Azul Azul afirmó que si el ofensivo no volvió al CDA fue por decisión de la dirigencia que lo representa, la cual lidera Fernando Felicevich: "No tengo las pruebas y ninguno las va a tener, pero para mí esto es una señal de poder de Vibra, de decir que 'a mí me hueveas y te saco los jugadores'".

"Es más, te digo una cosa, con todo el respeto que me merece el jugador y todo, ¿vieron la publicación de Eduardo Vargas? ¿Alguna vez lo escucharon hablar así? ¿Él publicó eso o se lo hicieron? ¿Cuándo ha hablado así? Se lo redactaron, claramente", lanzó el 'Polaco' sobre el comunicado del delantero en redes sociales.

Por si eso era poco, el otrora atacante azul se descargó con todo y criticó el peso de dicha agencia de representación en el fútbol chileno: "Dejémonos de hacernos los huevones, hay una persona que golpeó la mesa y dijo 'a mí me hueveas y yo te tiro el mantel'. Es una muestra de poder de Fernando Felicevich".

Y para finalizar, Rodrigo Goldberg argumentó que durante su estancia como directivo en Universidad de Chile, le tocó vivir en carne propia la manera en que Felicevich presuntamente mueve los hilos y condiciona a los clubes a la hora de incorporar jugadores a sus filas: "Esta operación yo la viví 2 o 3 veces, conozco las huellas".

