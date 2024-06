Arturo Vidal continúa lamentándose por no estar en La Roja y hace sentida reflexión

Arturo Vidal no fue tenido en cuenta por Ricardo Gareca para esta Copa América 2024 y finalmente quedó fuera del certamen. El "King" aún está sentido por no formar parte de la selección chilena y ahora volvió a hacer una sentida reflexión, en la cual se comparó con lo que vive Luis Suárez en Uruguay.

"De verdad no me creo estar fuera de la Selección… Después se ve si juego o no. Pero aún no me lo creo, esa es la verdad. Me hubiese encantado estar. Por ejemplo de Luis es maravilloso que esté, está vigente, haciendo goles y compite contra un jugador del Liverpool", dijo el "King" en diálogo con el streamer Davo Xeneize.

En ese mismo sentido, Arturo Vidal agregó que a diferencia de Uruguay, "nosotros no tenemos jugadores en los mejores equipos del mundo, por eso creo que puedo estar, aunque debo aceptar la decisión del entrenador. Pero sí, me ha costado no estar en la Selección".

Vidal se continúa lamentando por no estar en La Roja.

"Confío en mis compañeros y quiero que le vaya bien a Chile, aunque yo no esté… Son 18 años vividos ahí, arriesgué mucho en su momento y cuando no estoy me duele, por eso no me lo creo. En la selección puedo dar mucho, aunque no sea el mismo del Bayern, la Juve o Barcelona. Pero tengo otras cosas que igual son importantes", concluyó el actual volante de Colo Colo.

De esta manera, el histórico jugador de la selección chilena realizó una intensa reflexión por su ausencia en la Copa América, torneo en el que le hubiera encantado estar para aportar desde la banca con toda la experiencia que posee. De todas formas ahora debe seguir demostrando que está vigente y esperar así un posible futuro llamado.

