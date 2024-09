Confirman cercanía entre Hermosilla y exchico reality: JC Rodríguez habría sufrido amenaza por nota del canal

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana el periodista Sergio Jara expuso el vínculo que tenía el abogado Luis Hermosilla procesado por el Caso Audios con el exchicho reality Juan Lacassie conocido como Chispa. En concreto se dieron a conocer algunas de las conversaciones de estos personajes y JC Rodríguez se negó a hablar del tema.

“Tenemos una confirmación: ¿Se acuerdan cuando aparece Luis Hermosilla en un yate? Todo lo vimos, pero nadie lo confirmó: hay un chat donde Luis Hermosilla habla de su cercanía con el Chispa” dijo Jara siendo interrumpido por Rodríguez quien aseguró haber recibido una amenaza por parte del participante de Mundo Opuestos.

Exchico reality y su problema con Rodríguez

“Yo me voy a inhabilitar acá de hablar del Chispa” aclaró Rodríguez. ¿Por qué? ¿Carreteaste con él?” le consultó Roberto Cox a lo que el periodista respondió "porque en un cumpleaños que asistí me ofreció puñetes” acusó señalando que en una nota del canal habrían mostrado imagines del chico reality.

“Porque en este matinal tengo que poner yo la cara y estaban mostrando imágenes del Chispa en un auto en alta velocidad. Entonces, no quiero hablar” contó sobre un registro que mostraron en el programa en donde se cuestionaba que Chispa conducía un auto deportivo a exceso de velocidad arriesgando la vida de otras personas.

En concreto en el momento el personaje publico conducía su auto a más de 250 kilómetros por hora y a este le sumaron un registro grabado en 2023 donde el Chispa chocó su vehículo. “Nosotros ya dimos esta nota del ‘Chispa’ en el verano. Hicimos este tema y un día estoy en un lugar en la noche, 2 de la mañana. Un sábado, en un local de Vitacura, rodeado de amigos, sirviéndome una gaseosa y de repente, de frente, el Chispa” reveló.

“No era en buena onda, era en mala onda. Llega, se pone al lado mío y dice ‘oye, compradre, andan tirando notas mías, te vai a enfrentar a mi abogado, van a tener noticias mías, eso no más te digo’. Todos mirando, yo no le hablé nada, pero me echó la foca” cerró el animador quien finalmente no habló nada más del tema.

