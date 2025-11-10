“Si el alcalde diera oportunidad…”: El contundente descargo de ambulante de Meiggs por operativo anti-toldos

Bajo el resguardo de su identidad, un vendedor ambulante estuvo en conversación con el matinal de CHV, donde lanzó una potente crítica hacia el operativo anti-toldos que busca recuperar el barrio Meiggs.

Mientras funcionarios municipales realizaban labores en el sector, respaldados por cerca de 140 carabineros, el hombre se acercó al despacho de Contigo en la Mañana y expuso su situación.

“Yo hice 15 años preso, me rehabilité, tengo una familia que formé, por eso ahora no me meto en nada, y ahora que busqué la posibilidad de trabajar, mira lo que está haciendo el gobierno”, sinceró el hombre.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Acto seguido, puso sobre la mesa una una particular teoría: “El gobierno quiere que vayan a robar. Eso se está provocando. Gente que nunca ha robado, va a tener que robar ahora para poder sostener a su familia”.

“¿Por qué esa va a ser la alternativa?”, le consultaron al hombre. “¿Qué otra hueá van a hacer? ¿Usted cree que gente que es ignorante, que tiene avanzada edad o tiene antecedentes tiene otra oportunidad?“, criticó.

Apuntó contra Mario Desbordes

Luego dirigió sus críticas al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien también estuvo presente durante el operativo. “Si el alcalde diera oportunidad para que hubiese espacio, ordenadamente y que le cobren, nadie estaría en esta situación”, apuntó. “Él no ha hecho plan b, de dónde va a quedar toda esta gente”, cerró el ambulante de Meiggs.