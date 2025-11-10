“Si el alcalde diera oportunidad…”: El contundente descargo de ambulante de Meiggs por operativo anti-toldos

El contundente descargo de ambulante de Meiggs

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser
Jugadores Universidad de Chile

¿Vuelve a los azules? ExUniversidad de Chile termina su temporada y ya ve sus opciones

¡Una semana de ensueño! Tomás Barrios levanta el título del Challenger 75 Lima 2
Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

“Nos quieren echar la culpa”: Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

"Se portó mal": revelan la indisciplina por la que cortaron a Manley Clerveaux en Colo Colo
Chile Sub 17 vs Canadá: cuándo y dónde ver

A buscar la clasificación: cuándo y a qué hora ver el Chile vs Canadá en el Mundial Sub 17
Leandro Fernández carga contra la ANFP.

No hay paz: Leandro Fernández barre el piso con la ANFP después de su partidazo con la U

Bajo el resguardo de su identidad, un vendedor ambulante estuvo en conversación con el matinal de CHV, donde lanzó una potente crítica hacia el operativo anti-toldos que busca recuperar el barrio Meiggs.

Mientras funcionarios municipales realizaban labores en el sector, respaldados por cerca de 140 carabineros, el hombre se acercó al despacho de Contigo en la Mañana y expuso su situación.

Yo hice 15 años preso, me rehabilité, tengo una familia que formé, por eso ahora no me meto en nada, y ahora que busqué la posibilidad de trabajar, mira lo que está haciendo el gobierno”, sinceró el hombre. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Acto seguido, puso sobre la mesa una una particular teoría: “El gobierno quiere que vayan a robar. Eso se está provocando. Gente que nunca ha robado, va a tener que robar ahora para poder sostener a su familia”.

“¿Por qué esa va a ser la alternativa?”, le consultaron al hombre. “¿Qué otra hueá van a hacer? ¿Usted cree que gente que es ignorante, que tiene avanzada edad o tiene antecedentes tiene otra oportunidad?“, criticó. 

Apuntó contra Mario Desbordes 

Luego dirigió sus críticas al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien también estuvo presente durante el operativo. “Si el alcalde diera oportunidad para que hubiese espacio, ordenadamente y que le cobren, nadie estaría en esta situación”, apuntó. “Él no ha hecho plan b, de dónde va a quedar toda esta gente”, cerró el ambulante de Meiggs. 

NOTAS DESTACADAS

El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser
Jugadores Universidad de Chile

¿Vuelve a los azules? ExUniversidad de Chile termina su temporada y ya ve sus opciones

¡Una semana de ensueño! Tomás Barrios levanta el título del Challenger 75 Lima 2
Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

“Nos quieren echar la culpa”: Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

"Se portó mal": revelan la indisciplina por la que cortaron a Manley Clerveaux en Colo Colo
Chile Sub 17 vs Canadá: cuándo y dónde ver

A buscar la clasificación: cuándo y a qué hora ver el Chile vs Canadá en el Mundial Sub 17
Leandro Fernández carga contra la ANFP.

No hay paz: Leandro Fernández barre el piso con la ANFP después de su partidazo con la U
Paulo Díaz es criticado en River.

No pasó la prueba: en Argentina hacen añicos a Paulo Díaz por su nivel ante Boca Juniors
Colo Colo busca el fichaje de odiado jugador.

Increíble: Colo Colo buscaría el fichaje del delantero más odiado en la historia del club
Prensa argentina destroza a Palacios en triunfo de Boca ante River

¿Te lo esperabas?: Así evaluó la prensa argentina a Carlos Palacios en el triunfo de Boca ante River
La insólita explicación de Pablo Milad al fracaso de La Roja en el Mundial Sub 20

La insólita explicación de Pablo Milad al fracaso de La Roja en el Mundial Sub 20: "No esperemos..."
Fórmula 1: Remontada histórica de Verstappen no impide triunfo de Norris en Brasil

Fórmula 1: Remontada histórica de Verstappen no impide triunfo de Norris en el GP de Brasil
Esto necesita Chile para clasificar en el Mundial Sub 17 de Qatar

Tras el empate con Uganda: Esto necesita Chile para clasificar en el Mundial Sub 17 de Qatar
Cambio de última hora en la formación de la U para su "final" contra Limache

¡Sorpresa de Álvarez!: Cambio de última hora en la formación de la U para su "final" contra Limache
El feroz ninguneo de Javier Correa a la UC tras dichos de Esteban Pavez

¿Molestia en Colo Colo?: El feroz ninguneo de Javier Correa a la UC tras polémicos dichos de Esteban Pavez
Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo

En zona de descenso y sin DT: Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo
Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U

¿Se aleja otra vez?: Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U