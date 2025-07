Jorge Almirón en picada contra el árbitro tras derrota de Colo Colo ante la UC: "Eso no me gusta"

Colo Colo cayó por 2 a 0 frente a Universidad Católica en uno de sus partidos pendientes del Campeonato Nacional, y si bien la actuación del Cacique dejó mucho que desear, el técnico Jorge Almirón no perdonó y criticó con todo al árbitro Mathías Riquelme y su rol en este Clásico 187 entre albos y cruzados.

"Fue parejo el partido, tampoco hicieron mucho. Estaba muy cerrado, pero son clásicos, impreciso, la cancha no estaba para jugar. El plan de juego era ganar el clásico, pero no se podía jugar por la cancha. No hubo una diferencia futbolística, no fue un equipo que dominó a otro", arrancó el DT en rueda de prensa.

Fue tras ello que el adiestrador argentino reprochó la labor del juez del compromiso, el cual, a su juicio, no estuvo a la altura: "El árbitro mal, no sacó tarjetas amarillas. Cuando uno tiene ventaja y te agarran, eso es amarilla en todo el mundo, no sé por qué no sacó tarjetas. No es excusa, pero incide en el partido".

"Se cortaba muchas veces la jugada y el criterio del árbitro hizo que el partido se jugara de otra manera", profundizó bastante molesto, y es que no solo acusa que el colegiado perjudicó lo que preparó en la semana, sino que lo volvió algo prácticamente personal: "Eso no me gusta, que no te respeten".

Y para finalizar, hizo un llamado a dar vuelta la página, más aún considerando que en una semana será el Superclásico contra la U: "Imagino que la gente está enojada, pero esto hay que revertirlo. No hay que buscar excusas, hablar hacia dentro". "Disculpas por el resultado, es un clásico, pero hay que levantarse rápido", cerró Almirón.

