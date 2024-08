Alemparte lanza grave acusación contra Guarello luego de que el periodista abandonara el estudio de Sin Filtros

En una nueva edición del programa Sin Filtros, el abogado Gabriel Alemparte lanzó una dura acusación en contra del periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello luego de que este abandonara el estudio. Cabe mencionar que, en el programa ambos panelistas tuvieron un tenso encontrón que fue señalada como la "competencia de feos".

Así mismo, en su visita al programa de Gonzalo Feito el comentarista lanzó sus descargos sobre el espacio mencionando que él no iba a hablar sobre los temas que se trataban ahí y aprovechó de encarar a Francisco Orrego, luego de que cruzaron varios polémicos mensajes por el caso de Isabel Amor y otros temas mediáticos.

¿Qué dijo Alemparte sobre Guarello?

“Lo que hemos visto esta noche, debe ser un acto muy patético en televisión. Yo creo que uno en televisión debe tener respeto fundamentalmente por la gente que está sentada (en referencia a los televidentes). El matonaje, venir a pararse acá, leer algo que no se entendió mucho... yo lo noté confuso, contradictorio; yo creo que no es bueno pasar por otros lugares antes de venir a Sin Filtros” expresó el vicepresidente de Democrátas.

“Pretende decir que estaba en mal estado y no estaba en mal estado. Yo estaba al lado de él” interrumpió el senador Fidel Espinoza. “17 guatones culi..., esa fue la palabra que ocupó. 17 veces. Esta es la misma gente, este es el señor que vino a defender a su sobrina...” respondió Alemparte recordando el origen del tenso momento, cuando Guarello lo insultó en su programa de YouTube.

“Pero debiste haberlo dicho cuando estaba acá. No tiene sentido que hables ahora que no está” dijo Carolina Santis, candidata a concejala de Paine. “¿Me puedes dejar terminar? Estoy tratando de cerrar el punto. Él no me dejó hablar, lo único que hizo fue leer algo y no pudimos hablar” mencionó el abogado.

“Esta es la misma gente que te matonea, que habla de tu cuerpo, de la ‘cuerpa’, y que después dicen que no hay que hablar de la ‘cuerpa’ de los otros’. ¿Sabe qué, señor Guarello? Yo no me voy a victimizar. Si usted me dijo 17 veces ‘guatón culi...’, lo que usted debería haber hecho es dar una disculpa. Yo esperaba eso al menos, porque no es la manera” cerró.

