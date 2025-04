Ale Valle se lanza contra Matías del Río por “mentira” de Kaiser en entrevista: “Que le vamos a pedir…”

En su programa La Voz de los que Sobran la periodista Ale Valle se lanzó en contra de Matías del Río por una “mentira” que habría dicho el candidato presidencial Johannes Kaiser en su programa. En concreto la comunicadora apuntó que el político entregó información errónea. “Las mentiras siguen instalándose sin mucha contraparte” declaró Valle.

“Johannes Kaiser miente en #EstadoNacional: el plan de vacunación infantil no contempla 72 vacunas, son 23 dosis. Con influenza llegamos a poco más de 30. Y no: las vacunas no tienen metales pesados dañinos. Basta de desinformar para meter miedo”, apuntó el cientista político Danilo Herrera en X desatando la polémica sobre la información mal entregada en el programa. “Tiene razón. Me equivoqué. Son sólo 30 dosis. Nada de que preocuparse…” contestó el mismo candidato.

¿Qué dijo Ale Valle sobre lo ocurrido en la entrevista?

La mencionada comunicadora apuntó a este “error” del legislador y afirmó que “de nuevo estuvo en la tele este fin de semana. Esta vez, entrevistado por Matías del Río. Ustedes se podrán imaginar... Es Matías del Río, qué le vamos a pedir a ese sujeto”. “Kaiser se instaló, dijo 50 mentiras por segundos y obviamente nadie lo desmintió. Una de esas es que las dosis de las vacunas son 72 en tu vida. Después fue desmentido en X, pero da lo mismo”, agregó.

A juicio de Valle, las mentiras “salen en todos los medios y las aclaraciones en X nadie las pesca. Le dan espacio exagerado a Kaiser en TV y además el periodista Matías del Río no fue capaz de dar info real”. “Si bien Kaiser puede estar equivocado pero no podi ser tan cara de raja Ale Valle”; “De acuerdo”; “Se repite"; "Un don nadie nazi kaiser con cero aporte y cero principios”, fueron algunos de los comentarios que recibió por el momento.

Según la encuesta Pulso Ciudadano Evelyn Matthei volvió a liderar esta semana los sondeos de menciones espontáneas, alcanzando el 23,7%, aunque bajando levemente (-0,6%) en comparación al mes anterior. En el segundo lugar se ubicó José Antonio Kast, alcanzando el 12,1% tras un alza del 1,5%. Mismo incremento obtuvo el diputado Johannes Kaiser logrando la tercera posición de las preferencias con el 11,2%.

