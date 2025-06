Ale Valle alza la voz y defiende con todo a Mariana Derderian por video viral que bajó de su perfil

La periodista y consejala Ale Valle se refirió en una nueva edición de La Voz de los que Sobran al video que compartió la actriz Mariana Derderian en su Instagram pidiéndole al comunicador Francisco Kreutzberger que hablara sobre la ofensiva que ha estado realizando Israel en Palestina, la cual ha dejado a miles de personas fallecidas, entre ellos niños. “Llevo muchos días pensando si hago este video o no” partió diciendo Derderían.

Para luego agregar que “porque en algún lugar me da miedo, pero después me di cuenta y dije: a mí, me da más miedo dejar de hacer las cosas por miedo. Y yo no quiero ser cómplice, porque el silencio nos hace cómplices de todo lo que está pasando en la Franja de Gaza“ señaló la artista que suele publicar profundos videos en su red social.

¿Qué más dijo Derderian y cómo la apoyó Ale Valle?

La intérprete consideró que sería importante oír un pronunciamiento del creador de la Teletón, pues “allá están mutilando niños, están mutilando gente, y están, además, quedando sin la contención de la familia“. Sobre la misma agregó que “hemos visto en muchísimos países a muchas personas judías que marchan con la cara de niños palestinos, pidiendo que paren por favor este genocidio, que por favor, basta”.

“Dime que no sería lindo, Mario, de verdad, que aparecieras tú… Que si tú lo dices, por chorreo para abajo lo van a empezar a decir todos los comunicadores y que saliéramos a protestar. Porque es imposible que el mundo esté callado y que seamos todos testigos y cómplices a la vez de esta brutalidad”, manifestó. Sin embargo, tras el gran revuelo que causó su descargo, la actriz decidió bajar el video de su cuenta.

Ante esto Valle comentó que “lo que hace Mariana Derderian a mí me parece tremendamente valiente, porque se enfrenta a lo más poderoso de esta sociedad” dijo. “Aquellos que nos ponemos en la posición de defender que lo que está cometiendo Israel es un genocidio no tenemos el mismo poder que aquellos que defienden a Israel, y eso yo creo que es importante entenderlo, y creo que fue eso lo que hizo que finalmente Mariana bajara esto de sus redes sociales, lamentablemente” cerró.

