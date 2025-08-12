¿Hay temor? En Argentina advierten a Independiente por el gran nivel de la U de Chile

Por: Fabián Marambio

La U de Chile está en un nivel brillante de la mano de Gustavo Álvarez y, por lo mismo, en Argentina encendieron la alarma. Los azules deben enfrentar a Independiente en la Copa Sudamericana y la prensa trasandina ya hizo eco por el buen rendimiento de la escuadra chilena.

"La llave de Independiente es mucho más difícil que la llave de River Plate en Copa Libertadores. Quiero decir eso, que Independiente tiene un rival más difícil que River en la Copa Libertadores. La U está segunda en el fútbol chileno, viene de ganar 4-1", señalaron en D Sports Argentina.

Además del buen nivel que viene mostrando el equipo de Gustavo Álvarez actualmente, ya tienen experiencia jugando y ganando en Argentina. Recordar que en fase de grupos de Copa Libertadores derrotaron por 1-2 a Estudiantes de La Plata dejando una muy buena imagen.

u de chile
En Argentina temen por el nivel de la U.

Destacar que la U de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Independiente con la misión de aprovechar la localía y conseguir un resultado que los deje en buena posición pensando en el compromiso de vuelta.

Clasificar a la siguiente ronda puede ser fundamental para la moral de los jugadores, ya que tendrán que visitar a Colo Colo a final de mes y llegar con buen ánimo sería crucial para conseguir un buen resultado en el Estadio Monumental.

