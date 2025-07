¡Mujer le pidió un vaso con agua! Adulta Mayor de 92 años sufrió indignante robo en Lota

Un indignante robo tuvo lugar esta semana en la comuna de Lota, región del Biobío. Todo ocurrió cuando una mujer se aprovechó de la buena voluntad de una adulta mayor de 92 años, solicitándole un vaso de agua para ingresar a su domicilio, donde procedió a sustraer sus joyas y la pensión que guardaba en el lugar.

Una cámara de seguridad registró el instante en que la autora del robo —identificada como “la gitana”— ingresó al domicilio de la adulta mayor, Inés Mora, para perpetrar el delito. Según informó T13, el hecho ocurrió el jueves 17 de julio, poco después de las dos de la tarde.

La mujer se presentó en el domicilio de la adulta mayor y le pidió un vaso de agua. Tal como evidencian las imágenes de seguridad, aprovechó ese momento para ingresar a la casa, siguiéndola discretamente. Fue entonces cuando habría sustraído las pertenencias de la víctima.

“Me dijo ‘señora, ¿por qué no me convida un vasito de agua?’, así que fui y le pasé el jarrito de agua", contó Inés al noticiero. La mujer sustrajo el anillo de compromiso de la víctima, además del anillo de matrimonio que pertenecía a sus padres y que tendría más de cien años de antigüedad. También se llevó un aro de oro que Inés portaba al momento del delito.

“Entró, me dijo que ya se tomó el agua, y me dijo ‘pásame los anillos’. (Le dije) ‘Cómo le voy a pasar los anillos, si son de compromiso, el recuerdo de mi marido’. Me tomó la mano y me los sacó”, relató la víctima. No conforme con eso, la delincuente entró a la habitación de la víctima y le robó el dinero de su pensión: más de $300 mil pesos en efectivo.

Luego de perpetrar el robo, la mujer huyó del lugar abordando un vehículo conducido por un cómplice. La adulta mayor intentó detener el escape acercándose al automóvil, pero los delincuentes lograron darse a la fuga. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la asaltante, quien sería reconocida en el sector por antecedentes vinculados a robos a personas de la tercera edad.