¡Se hizo realidad! Adherentes de MEO y Parisi protagonizaron caótico encontrón en la calle

Franco Parisi

Por: Catalina Martínez

Al final, las recientes advertencias de MEO sobre desórdenes públicos resultaron acertadas. Y es que un grupo de adherentes de Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami, protagonizaron un furioso encontrón durante la inscripción de sus candidaturas presidenciales.

El ambiente ya estaba tenso, y terminó de encenderse cuando en el comando de MEO se enteraron de que Parisi había fijado su inscripción oficial ante el Servel exactamente en la misma hora y lugar.

Aunque existía el reclamo, los simpatizantes del economista llegaron con anticipación y los grupos terminaron encontrándose en el mismo punto. Los dos aspirantes presidenciales pudieron dar sus discursos con relativa calma, pero hubo un instante en que casi quedó la escoba. 

Se desató el caos

Según constató el matinal Mucho Gusto de Mega, los partidarios de Parisi intentaron utilizar la tarima que el equipo de MEO había montado en la calle, desatando de inmediato una fuerte respuesta.

¡Baja a tu gente, delincuente!“; ”¡Ellos ya tuvieron su tiempo!“; ”¡No seas ordinario!“; fueron algunos de los gritos más discretos que se escucharon. El conflicto escaló tan rápido, que funcionarios de Carabineros tuvieron que intervenir para evitar que se agarraran a combos.

¿MEO pitoniso?

Recordemos que ayer, Enríquez-Ominami venía reclamando por la decisión de Parisi de convocar a la misma hora y hacer un llamado masivo a sus partidarios a acompañarlo a realizar su inscripción en el Servel. 

“Parisi llamó a sus seguidores a ir al Servel sin permiso, infringiendo la ley. Un candidato a La Moneda no puede promover desorden ni ilegalidad. En democracia, el respeto a la ley no es opcional”, advirtió el candidato independiente.

“Franco Parisi: debes pedir permiso para hacer un acto en la vía pública. Tu provocación es inaceptable. Suspende y pide los permisos como corresponde. Pones en riesgo a la gente. Nosotros seremos cientos. ¡Basta ya!“, exigió más tarde. En tanto, desde el comando de Parisi o el PDG no se entregó una respuesta oficial a estas quejas.

