Actriz cazaba hombres en Argentina: Revelan modus operandi de “viuda negra” chilena

viuda negra

Por: Catalina Martínez

En Argentina, la actriz chilena Antonella Marín Quintero, de 35 años, fue apodada la “Viuda negra” tras ser acusada de drogar y robar a varios hombres. Actualmente cumple prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 50 de Batán, en Mar del Plata.

Marín lleva un mes privada de libertad y, el pasado 10 de septiembre, otra persona se sumó al proceso al presentar una denuncia en su contra. Con ello, la actriz ya reúne cinco acusaciones formales por robo.

Según informó el diario La Capital, el caso se remonta al 6 de julio, cuando Antonella acudió a un departamento en el barrio La Perla luego de haber conocido, a través de la aplicación Facebook Parejas, a un hombre de 46 años.

Tras un primer encuentro, ambos se dirigieron al departamento del hombre en el barrio Güemes. Los registros de seguridad marcan que ingresaron a las 18:45. Una vez dentro, mientras compartían té, la víctima empezó a experimentar picazón y un intenso sueño qué lo hizo perder el conocimiento y desplomarse sobre una estufa encendida.

La víctima permaneció desmayada y con quemaduras durante más de 12 horas, hasta que su expareja —madre de su hijo— llegó al lugar para dejar al menor. Al no obtener respuesta, miró por la mirilla y lo encontró tendido en el piso, por lo que de inmediato pidió auxilio.

El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció tres días internado debido a las secuelas de la intoxicación, entre ellas arritmias, quemaduras y complicaciones urinarias. Según relató el médico a su familia, “si tomaba un sorbo más del té podría haber muerto”.

¿Cómo la detuvieron? 

Según el mismo medio, las cámaras del edificio mostraron que la mujer de 35 años salió a las 21:15, llevando consigo dos maletas con objetos de la víctima, entre ellos un notebook, dos iPhone, un reloj Rolex y varias piezas de joyería.

El caso se inició tras una denuncia policial y, luego, se descubrió que la mujer estaba vendiendo los objetos sustraídos a través de Facebook Marketplace. La computadora fue comprada por un local de informática, cuyo propietario presentó la evidencia de la transferencia realizada a la cuenta de la acusada.

Finalmente, la familia localizó un perfil de la sospechosa en Tinder y, al interesarse por una campera que ofrecía, organizaron un encuentro simulado en un café de la calle Alem para concretar la supuesta compra.

 Ante esto, la policía organizó un operativo que culminó con la detención de la “Viuda negra”, imputada por robo agravado. Tras la noticia, tres nuevas víctimas se presentaron en la Fiscalía para denunciar a la actriz chilena.

