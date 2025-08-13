¡Pese a las críticas! Plantel de Colo Colo respalda el trabajo de Jorge Almirón

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

La temporada no está siendo lo que se esperaba en los albos, ya que en medio del Centenario, el equipo sigue cosechando malos resultados, donde ahora tras el empate ante Everton se alejan aún más del líder del Campeonato Nacional, Coquimo Unido. Es aquí donde las principales críticas de los hinchas apuntan a Jorge Almirón, a quien incluso le piden la renuncia de su cargo en el equipo.

Pese a todas estas críticas, desde el plantel de Colo Colo tienen plena confianza en lo que viene haciendo el estratega y uno de sus capitanes, Vicente Pizarro, le entregó todo el apoyo de la plantilla a Jorge Almirón. "Es un momento complicado, lo sabemos todos. Pero es gente que ha vivido momentos así en el fútbol. Tiene experiencia en esto, dirigió clubes importantes."