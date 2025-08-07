¿Está cerca? Mauricio Isla revela la fecha de retiro de Arturo Vidal

¿Vale la pena? El millonario monto que debería pagar Universidad de Chile por Lucas Di Yorio

¡Eficacia total! El delantero de Colo Colo con mejor promedio de gol
Claudio Aquino Colo Colo

¡No todo es su culpa! La increíble estadística de Claudio Aquino que no aprovechan en Colo Colo
colo colo

¿Refuerzo de última hora? El delantero que ha estuvo dando vueltas en Colo Colo

¡ROMPIÓ EL SILENCIO! Mauricio Isla habla de su polémica ausencia en el último Superclásio
liceo

¡Fue formalizado! Alumna sufrió violación en salón de clases por parte de un compañero de liceo

¿Buena o mala medida? El cambio de la ANFP con la regla del minutaje Sub 21 en el Torneo Nacional
Cariola arremete contra Eduardo Frei tras retirar apoyo a Jeannette Jara

Karol Cariola apuntó contra expresidente Eduardo Frei tras retirar apoyo a Jara: Le enrostró antiguo apoyo del PC
profesor Limache

La dura opinión de Juan Manuel Astorga sobre polémica por profesor de Limache: "Cercenar una opinión…"
Pelea

Coronel: Brutal video muestra a joven convulsionando tras pelea escolar

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

Tras el nuevo empate ante Huachipato, el próximo desafío de los albos será ante Everton en condición de visitante el próximo domingo desde las 12:30 horas. Es aquí donde esperan volver al triunfo ya que actualmente se ubican en la octava posición de la tabla del Campeonato Nacional, fuera de toda competencia internacional.

El designado para enfrentar esta vez a los medios de comuniación en Colo Colo fue Mauricio Isla, quien al ser consultado por la posible renovación de Arturo Vidal, también señaló la fecha del retiro del King de la actividad. "Ojalá yo y mis compañeros podamos revertir esto y que el otro año sea de la mejor forma para que se retire como se lo merece".

