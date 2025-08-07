¡ROMPIÓ EL SILENCIO! Mauricio Isla habla de su polémica ausencia en el último Superclásio

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

El último Superclásico entre los albos y Universidad de Chile dejó muchas cosas, polémicas, expulsiones, críticas, castigos, pero también dejó otras cosas en la previ del partido mismo. Esto ya que como algunos recordarán, Mauricio Isla no fue opción para este encuentro debido a una lesión, la cuál después se sospechó que pudo ser falsa.

Pues ahora fue el mismo Mauricio Isla quien alzó la voz y habló sobre su ausencia en el Superclásico entre Colo Colo y el romántioc viajero, para ponerle fin a los rumores de su falsa lesión. "Cuando salió eso no le tomé importancia porque cada uno tiene su trabajo, yo estaba lesionado. Siempre quiero jugar y no pude".