¡El historial de los estrategas! Los números de la nueva dupla técnica a cargo de Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana se vivió una nueva versión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el estadio monumental, donde embos equipos se peleaban el ingresar a la zona de copas internacionales en la parte media de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Además en los albos, Jorge Almirón también se jugaba su puesto en la banca del equipo.

El partido comenzó inmediatamente en favor de los cruzados, ya que antes de los 30 segundos, Cristián Cuevas anotó la apertura del marcador para el visitante. Luego al minuto 12', Tomás Astaburuaga amplió la ventaja del cuadro universitario y Fernando Zampedri decretó la goleada al minuto 33'. En el minuto 43', Erick Wiemberg abrió la esperanza para los albos con un descuento, misma que fue sepultada al inicio del segundo tiempo con el gol de Cristián Cuevas en el minuto 46', para decretar el definitivo 4-1.

Con esta derrota, Colo Colo se unde cada vez más en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, quedando por el momento fuera de los puestos de copas internacionales y despidiéndose casi por completo de sus opción de luchar por el título, en una temporada que es para el verdadero olvido de la institución.

El día de ayer Jorge Almirón finalmente dejó de ser el director técnico de Colo Colo, todo esto luego que llegara a un acuerdo económico con Blanco y Negro para sellar su salida anticipada del equipo. Tras esto, pese a que primero se habló de Héctor Tapia como opción a la banca, el interinato quedó a cargo de Hugo González y Luis Pérez.

Los nuevos estrategas del cacique ya han asumido otros interinatos en el pasado, en el caso de Luis Pérez, fueron tres ocasiones entre 2011 y 2012, donde en 16 partidos dirigidos consiguió 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Por otro lado, Hugo González también asumió entre 2013 y 2016, donde en 12 compromisos alcanzó 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

