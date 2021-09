La polémica foto de Joaquín Nieman con Donald Trump

La polémica imagen fue subida por el entrenador de Niemann, Eduardo Miquel, quien lo acompañó de una pequeña lectura: "Al que le gusta le gusta... buena partidita con el crack", escribió.

El golfista chileno Joaquín Niemann compartió en cancha con el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en uno de los varios campos de golf que el magnate tiene a lo largo del país, el Trump International Golf Club West Palm Beach, en Florida.

El mensaje lo acompañó de #MAGA en referencia al lema de Trump durante las elecciones que ganó en 2016: "Make America Great Again".

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.