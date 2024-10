¿Se confundieron de VAR? La ironía de Juan Cristóbal Guarello en polémico gol de Colo Colo

Este fin de semana se disputó una nueva jornada del Campeonato Nacional, donde tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de River Plate, Colo Colo se enfoca en lo que es su participación en la competencia local, por lo que ahora debió enfrentar a Cobresal en un duro encuentro en condición de local en el estadio monumental.

Los albos comenzaron ganando en los primeros minutos del encuentro con un polémico gol de Javier Correa, donde el árbitro del encuentro estuvo varios minutos debatiendo la validez de la anotación debido a una presunta posición de adelanto del delantero del cacique, donde incluso el software del VAR presentó algunos inconvenientes.

Finalmente, Colo Colo se quedó con la victoria por 2-0 tras otra anotación por parte de Lucas Cepeda. Con este resultado, los albos se mantienen en la segunda posición a siete puntos de distancia de Universidad de Chile, ya que el cuadro azul cayó goleado ante Deportes Iquique, además, el cacique mantiene tres partidos pendientes.

Una de las mayores polémicas del pasado fin de semana en una nueva fecha del Campeonato Nacional, fue el primer gol anotado por el cuadro albo ante Cobresal, donde Javier Correa estaba en una posición aparentemente ilicita, pero además de eso, lo que más llamó la atención fue un problema de software presentado por el VAR de aquel encuentro.

Es aquí donde el periodista Juan Cristóbal Guarello lanzó una irónica frase sobre lo sucedio en el encuentro de Colo Colo. "A mí me quedaron muchas dudas, porque en verdad me faltó la línea, ya no fue VAR, fue que entre varios huevones se pusieron a ver la tele, faltaron los shops y los italianos palta-mayo nomás, conversando la jugada".