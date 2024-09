¡Atención albos! Jorge Almirón señala cuando volvería Alan Saldivia a Colo Colo

Colo Colo continúa su camino en el Campeonato Nacional, donde busca no perderle pisada al actual líder, Universidad de Chile. Es aquí donde en una nueva fecha tuvo que enfrentar en condición de visitante a Cobreloa, equipo que siempre le representa un desafío mucho mayor, sobre todo jugando en su cancha.

Y en esta oportunidad esta no fue la excepción, ya que si bien los albos consiguieron quedarse con la victoria, esto fue por la cuenta mínima y pasando más de algún susto. El héroe de la jornada fue Leonardo Gil, quien pese a su bajo momento junto al equipo permitió que el cacique no extienda su distancia con los azules.

Gracias a esta importante victoria, Colo Colo se mantiene en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, manteniendo una distancia de cuatro puntos con Universidad de Chile, donde además cabe señalar que los albos tienen un partido pendiente ante Huachipato. Ahora, se preparan para su duelo ante Magallanes por la Copa Chile.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Los albos tienen un apretado calendario por delante, debido a los tres frentes que están enfrentando actualmente. Es aquí donde Jorge Almirón necesita contar con la mayor cantidad de jugadores que pueda y en las mejores condiciones posibles, por lo que cualquier baja es un fuerte dolor de cabeza para el estratega.

Una de las bajas más sensibles del último tiempo en Colo Colo es la del defensor Alan Saldivia, pero ahora, Jorge Almirón informó cuando podrían tenerlo de vuelta en las canchas. "Se integró esta semana recién. No lo entrena normal, no puede jugar, va en proceso de recuperación y va bien, pero no están los tiempos para jugar, no vamos a arriesgarlo. Por los tiempos, se puede dar que juegue contra River".