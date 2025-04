¿Nexos con los hinchas? Juan Cristóbal Guarello revela audio de alcalde de Macul con Garra Blanca

Los últimos días en Colo Colo han estado plagados de polémicas, ya que desde lo ocurrido en el duelo ante Fortaleza, no sólo se dio un verdadero terremoto en la administración alba, sino que en general en la seguridad de los estadios. Prueba de esto fue lo ocurrido con Estadio Seguro, quienes siempre estuvieron bajo la lupa de las críticas.

Además, a esto se le suman los nuevos antecedentes, donde gran parte de los clubes piden que vuelvan las fuerzas policiales a los recintos deportivos, ya que las empresas privadas que trabajan con guardias de seguridad no entregan los resultados que se esperan durante los eventos deportivos a lo largo de nuestro país.

En cuanto a lo deportivo, Colo Colo no ha visto acción tras la suspensión del duelo ante Fortaleza, ya que tras la trágica muerte de los dos hinchas del cacique se decretó un duelo institucional y también se suspendió el Superclásico ante Universidad de Chile. Es más, cabe recordar que para este fin de semana tampoco verán acción, ya que estaba suspendido el duelo ante Deportes Iquique por las celebraciones del Centenario.

Debido a todos los problemas que se han generado en la última semana, se han debido hacer varias modificaciones a la seguridad en los estadios, sobre todo en los duelos de los albos, ya que su hinchada generalmente provoca inconvenientes, razón por la que muchos equipos deciden reducir los aforos de visita cuando se enfrentan al cacique.

Pero ahora, se abre una nueva polémica, ya que Juan Cristóbal Guarello reveló un audio donde Eduardo Espinoza, alcalde de Macul, le hace promesas a la gente de la Garra Blanca de Colo Colo a cambio de su apoyo durante su pasada candidatura. "Por supuesto si a mí me va bien, yo los voy a apoyar con todo. Conozco a muchos de ellos, así que necesito que me apoyen. Para que todos los colocolinos, los garreros, los de la filial de Macul me puedan apoyar con sus familias".