¿Falta autocrítica? Esteban Pavez califica de injustas las críticas por su rendimiento en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El próximo desafío de Colo Colo será una nueva versión del Clásico ante Universidad Católica este sábado desde las 15:00 horas en condición de local. Este duelo toma vital importancia, ya que ambos equipos suman 27 puntos y pelean puestos de copas internacionales. Aunque el cuadro cruzado mantiene un partido pendiente.

En la previa de este vital duelo, Esteban Pavez habló con los medios de comunicación, donde sorprendió al señalar que encuentra injustas las críticas por lo que ha sido su rendimiento esta temporada en los albos. "He sido muy expuesto y es injusto tanta crítica, pero es parte de ser capitán de Colo Colo. Me toca un rol que a cualquier jugador del fútbol chileno le gustaría, ser capitán del más grande de Chile".