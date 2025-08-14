¡Le llovieron las críticas! El insólito cambio que prepara Jorge Almirón en la formación de Colo Colo

Jorge Almirón Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo
colo colo

¿Falta autocrítica? Esteban Pavez califica de injustas las críticas por su rendimiento en Colo Colo
lucas cepeda colo colo

¿Se queda en los albos? La verdad sobre la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo a la Serie A
Jeannette Jara

“La gente no tenía plata”: Jeannette Jara responde con todo a cuestionamientos sobre retiros de la AFP
colo colo hinchas

¡No se detuvieron en las críticas! Garra Blanca boicotea arengado de Colo Colo
Jorge Almirón Colo Colo

¡Sigue la polémica! Gobierno advierte a Colo Colo por amenazas a Jorge Almirón
encerrona

“Estoy cagada”: Conocida productora televisiva relató momentos de terror tras sufrir encerrona
Johannes Kaiser

Tras inscribir su candidatura: El descargo de Johannes Kaiser frente a bajas cifras en las encuestas
Santiago

Encontraron gallinas torturadas: Denuncian espeluznante caso de “brujería” cada luna llena en Santiago
cristóbal campos

Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El próximo desafío de Colo Colo será una nueva versión del Clásico ante Universidad Católica este sábado desde las 15:00 horas en condición de local. Este duelo toma vital importancia, ya que ambos equipos suman 27 puntos y pelean puestos de copas internacionales. Aunque el cuadro cruzado mantiene un partido pendiente.

Para este duelo, Jorge Almirón ya tendría más o menos establecido el once titular que saldría al terreno de juego, es aquí donde prepara una criticada modificación. Esta sería sacar a Francisco Marchant para el ingreso de Víctor Felipe Méndez y parar un esquema de 4-4-2 en el equipo. Esto fue muy criticado ya que el joven delantero a demostrado más fútbol que muchos otros de los intocables, sumado a que le quita el aporte de los minutos sub21.

NOTAS DESTACADAS

vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo
colo colo

¿Falta autocrítica? Esteban Pavez califica de injustas las críticas por su rendimiento en Colo Colo
lucas cepeda colo colo

¿Se queda en los albos? La verdad sobre la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo a la Serie A
Jeannette Jara

“La gente no tenía plata”: Jeannette Jara responde con todo a cuestionamientos sobre retiros de la AFP
colo colo hinchas

¡No se detuvieron en las críticas! Garra Blanca boicotea arengado de Colo Colo
Jorge Almirón Colo Colo

¡Sigue la polémica! Gobierno advierte a Colo Colo por amenazas a Jorge Almirón
encerrona

“Estoy cagada”: Conocida productora televisiva relató momentos de terror tras sufrir encerrona
Johannes Kaiser

Tras inscribir su candidatura: El descargo de Johannes Kaiser frente a bajas cifras en las encuestas
Santiago

Encontraron gallinas torturadas: Denuncian espeluznante caso de “brujería” cada luna llena en Santiago
cristóbal campos

Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"
Gendarmería

Gendarmería en la mira: Destapan nuevo e insólito caso de liberación errónea de preso
Carlos Caszely

“Llamé a mis amigos de la CNI, DINA…”: La irónica respuesta de Carlos Caszely tras comentarios de Francisco Orrego

"Nivel internacional": Las dos figuras de la U de Chile que se roban las miradas por su desempeño
Jorge Almirón Colo Colo

No se entiende: Fulminan a Jorge Almirón por este polémico cambio en la formación de Colo Colo
arturo vidal colo colo

Se agranda el club: El nuevo jugador de Colo Colo que entrena junto a PF de Arturo Vidal
johnny herrera

Johnny Herrera explota en enojo por el apodo del "renacido" Lucas Assadi: "Qué hablas hue..."

Con dos importantes regresos: Colo Colo comienza a definir su formación para el clásico
Jorge Almirón Colo Colo

¿Colusión? Guarello acusa “mano negra” por las amenazas de la Garra Blanca a Jorge Almirón

¡Todo por su equipo! El gran sacrificio de Franco Calderón en Universidad de Chile

¡Buenas noticias! Colo Colo recupera jugador clave para vital duelo ante la UC