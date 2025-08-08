¡Tras su salida! El fuerte mensaje del expreparador de arqueros de Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

Durante esta semana, se dio un golpe en los albos tras la salida de uno de los integrantes del cuerpo técnico de Jorge Almirón. Este fue el caso de Jorge Martínez, quien se desempeñaba como preparador de arqueros del equipo y había llegado al estadio monumental en 2020, pero fue despedido de la institución presuntamente por tener mala relación con el resto del cuerpo técnico.

Sumando polémica al asunto, la salida de Jorge Martínez se dio el mismo día que Claudio Bravo visitó las inmediaciones albas, por lo que se vinculó inmediato como refuerzo para el cuerpo técnico de Jorge Almirón. Pero ahora, Martínez entregó un potente mensaje, que muchos interpretan como un palito a Colo Colo. "Preparándome para mi próximo desafío. Muchas veces, perder por ganar, no es perder".