¿Refuerzo de última hora? El delantero que ha estuvo dando vueltas en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

El mercado de fichajes termina el día de hoy, por lo que los equipos deberían estar cerrando los últimos detalles para lo que serán sus planteles esta segunda parte de la temporada. Por parte de los albos no hubo mucho movimiento, pero se sabe que siempre puede llegar una sorpresa de última hora, sobre todo por la complicada situación en que se encuentran.

Es más, en el último empate ante Huachipato, hubo un delantero que estuvo en el estadio monumental y pasó desapercibido, pero que provocó que se iniciaran los rumores por un posible fichaje en Colo Colo. Este es el caso de Iván Morales, quien fuera parte de los albos algunos años atrás y que tras un complicado paso en el extranjero, no vería con malos ojos volver a nuestro país.